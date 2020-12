Se billedserie Peter Frederiksen var endnu ikke formand for Børn, Familie og Ungeudvalget i 2015, men han var med (t.v.), da Lene Thorsen og Nødebo kæmpede for at bevare den lukningstruede skole. Derfor husker han også aftalens præmisser, da skolen kort efter blev udvidet. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand er åben for dialog om Nødebo Skole, men...

Hillerød - 16. december 2020 kl. 05:20 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Nødebo: Det lader til at Hillerød Kommune har glemt Nødebo. Nogenlunde sådan lød skudsmålet forleden fra Nødebo Lokalråd og dets medlem Lene Thorsen, der blandt andet savnede investeringer i Nødebo Skole.

Men den kritik er ikke helt fair, mener Peter Frederiksen, der sidder i byrådet for Venstre og er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

- Hun har jo flere gode pointer, Lene Thorsen. Vi skal som byråd sikre, at udviklingen foregår i hele kommunen og ikke alene centrerer sig om Hillerød, når det gælder de store boligbyggerier eller kulturinstitutioner. Det er supervigtigt. Men i forhold til den konkrete frustration over situationen på skolen, glemmer hun noget, siger han.

Da Nødebo Skole for fem år siden var lukningstruet, endte det i stedet med, at byrådspolitikerne vedtog at udvide skolen til og med 5. klasse - efter massivt pres fra lokalområdet.

Men i den aftale indgik det, at det skulle være et udgiftsneutralt koncept for kommunen, fremhæver Peter Frederiksen, - det måtte ikke koste noget, og blandt andet fik eleverne derfor ikke et fast klasselokale.

- Det er fair nok at synes, der er blevet for trangt, og så må vi se på det, men det var en præmis for udvidelsen, at man kunne udnytte den eksisterende skole, så det ikke ville koste anlægskroner. Det har været kendt for alle, og det var en del af grundlaget for at udvide skolen, siger den nuværende udvalgsformand.

Han fortæller også, at Nødebo Skole er en af de første skoler på listen til at få ordnet ventilationsanlæg, som Lene Thorsen efterspurgte. Det vil ske i 2021 - muligvis 2022 - siger han.

Vil gerne tage dialogen

Peter Frederiksen vil nu invitere Nødebo Lokalråd og skolebestyrelsen på Grønnevang Skole, som afdelingen i Nødebo hører under, til en dialog.

- Man havde et ønske om at udvide for at fastholde de lokale børn i folkeskolen. Det er superpositivt, at det er lykkedes, og hvis det så viser sig, at der er kommet endnu flere børn, så der er mere pres på lokalerne, så må vi se på det, siger han.

Lene Thorsen udtrykte forleden også et ønske om, at Nødebo Skole får faglokaler, som et værksted, musiklokaler og en større hal.

Og så er der jo trods alt gået fem år, siden udvidelsen, hvor tingene kan have ændret sig, og lokalerne ikke er blevet nyere.

Alt det afviser Peter Frederiksen ikke på forhånd at se på, men han understreger endnu engang, at man skal huske på de forudsætninger, aftalen om udvidelsen bygger på.

- Man skal have fundamentet med. Lokalrådet var enige med byrådet for fem år siden om, at det skulle lade sig gøre inden for de rammer, der var på skolen. Fra starten var det en presset løsning, for at det overhovedet kunne lade sig gøre. Nogle syntes jo slet ikke, at der skulle være skole der. Hvis der er ændret nogle præmisser, som at der er kommet flere børn, så må vi se på det, gentager han.