Skolerne i Hillerød er klar til at tage imod de yngste elever igen på mandag, siger udvalgsformand Peter Frederiksen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: - Vi er klar til at tage imod eleverne

Børnene trænger til at komme tilbage i skole, siger børneudvalgsformand

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 14:24 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er en glædelig nyhed, at de yngste elever fra 0. til 4. klasse fra på mandag atter kan vende tilbage i skole, og Hillerød Kommune er klar, lyder det fra Peter Frederiksen (V), der er formand for Børne, Familie og Ungeudvalget.

"Det er var en rigtig dejlig nyhed i en ellers mørk tid, vi fik på pressemødet. Vi har gået og ventet på det her længe, og vi bliver klar til at tage imod eleverne på mandag. Det tør jeg godt at love," siger han og afslører, at der ikke ligger det store politiske arbejde i at genåbne skolerne for de mindste klassetrin.

"Det har skolerne fuldstændig styr på, og nu har de lige en lille uge til at gøre det hele klar. Jeg tror, at der er mange, der glæder sig. Både børn, lærerer og nok også de forældre, der har måtte agere vikarer, mens de har skullet arbejde hjemme samtidig," fortæller han.

Udover skolerne, så åbner HFO'erne også igen. Tidligere har kommunen opfordret til at forældre holdt deres børn hjemme fra HFO'erne, hvis det var muligt, for at skåne pædagogerne og undgå unødig smitte, men den opfordring kommer som udgangspunkt ikke til at lyde nu her, lyder det fra udvalgsformanden.

"Vi har fået grønt lys til at åbne, og vi vil udnytte de muligheder, vi har fået. Det kan være, at vi må revidere vores anbefalinger, hvis der pludselig skulle udbryde smitte i Hillerød igen, men det tager vi til den tid," siger han og tilføjer, at han er glad for, at børnene nu får mulighed for igen at kunne lege med jævnaldrende kammerater.

"De trænger til at komme tilbage og lege med deres venner. Det kan de i HFO'en og i skolen".