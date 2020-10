Der er ikke unødigt meget papirarbejde i Hillerød, lyder det fra udvalgsformand, som har behov for at tage til genmæle.Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: Vi behøver ikke frihed fra statsministeren til at passe børn

Der er ifølge Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget minimalt papirarbejde i Hillerøds institutioner. Det føler han behov for at gøre klart, efter en fungerende dagtilbudsleder i Helsingør Kommune i sidste uge udtalte til Frederiksborg Amts Avis, at pædagogerne i Helsingør bruger meget tid på vurderinger og dokumentation, selvom »vi ikke bruger lige så meget tid i Helsingør, som de gør i for eksempel Hørsholm og Hillerød, der er i en helt anden boldgade«. Udtalelserne faldt i forbindelse med, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale ved Folketingets åbning satte hele dagtilbudsområdet i Helsingør fri af bureaukratiske regler.