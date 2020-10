Christina Thorholm håber, at kommunen kan skabe en overgang, som ikke gør brugerne så utrygge, som frygtet. Arkivfoto: Presse

Udvalgsformand: - Det var en uventet konsekvens

Christina Thorholm, formand for Omsorgsudvalget, har forståelse for psykisk sårbares bekymringer om personaleskifte. Hun vil se på, hvordan overgangen kan blive mindre utryg

Det var uventet, at medarbejderne ikke ville fortsætte i Værestedet, når det efter en administrativ besparelse blev lagt ind under en ny ledelse.

Det siger formanden for Hillerød Kommunes Omsorgs- og Livskraftudvalg Christina Thorholm (Radikale Venstre) til de psykisk sårbare brugere af Værestedet, som nu frygter for konsekvenserne af forandringerne.

"Det var en uventet konsekvens af den beslutning, vi har truffet, at de tre medarbejdere vælger at være ansat i en anden del af organisationen. Det er klart, at det skifte virker bekymrende på de sårbare brugere. De er selvfølgelig kede af det på grund af den tryghed, de har med personalet, og jeg har forståelse for deres bekymring, for de er nogle medarbejdere, der har været der i mange år, og den relation har stor betydning for de borgere, der kommer i Værestedet," siger hun.

Uforudset konsekvens Christina Thorholm har også på vegne af udvalget sendt et svar til brugerne af Værestedet, hvor hun uddyber:

"Det skaber desværre utryghed for jer brugere af Værestedet, hvilket jeg er ked af. Det var en konsekvens, vi ikke havde forudset, og vi vil se på, hvordan vi skaber de bedste rammer i den udvikling, vi har sat gang i," skriver hun.

Besparelsen kommer i forlængelse af, at kommunen ønsker at udvikle Værestedet og igennem de seneste år har arbejdet med at udvikle stedet, fortæller hun. Flere mennesker skal bruge Værestedet, og gerne også yngre mennesker med psykiske vanskeligheder, håber kommunen.

"Der har over årene været en gruppe på ca. 50-60 mennesker, som bruger tilbuddet, og der kommer ikke så tit nye til," skriver Christina Thorholm i brevet og uddyber over for Hillerød Posten:

"Vi har været i gang med processen længe, også med brugerne fra Værestedet, med at se på, hvordan man kunne udvikle stedet. Værestedet har primært haft nogle faste brugergrupper, og både brugerne og vi er interesserede i, at Værestedet bliver relevant for flere brugere, især de yngre, for de har også brug for at kunne komme et sted. Så det arbejde er vi i gang med, også i samarbejde med brugerne, foreninger, frivillige, Udsatterådet og andre interesserede".

Mindre brat overgang Hun håber, at overgangen til nyt personale ikke kommer til at blive oplevet så brat, som brugerne frygter:

"Jeg tror, der kan findes måder, hvorpå vi kan gøre overgangen mindre brat - som den kan opleves nu og her for brugerne. Vi skal have talt med brugerne om, hvordan vi kan gøre det. Det kan godt være, det kommer til at skabe noget utryghed, men vi vil i sidste ende gerne skabe et Værested med tryghed for flere brugere, og det, tror jeg på, vi kan skabe i dialog med brugerne," siger Christina Thorholm.

Udvikling af stedet er i gang I budgetaftalen skriver politikerne, at de "vil udvikle fremtidens værested for borgere med psykiske lidelser" frem mod næste års budgetarbejde i samarbejde med brugere, foreninger, frivillige og øvrige interesserede.

"Det skal være et værested, hvor brugernes ønsker står i centrum, hvor alle er velkomne og kan være med til at bidrage til stedets indhold," står der i budgetaftalen.

Omsorgsudvalget er meget optaget af, at Værestedet skal være et godt sted at være, siger formanden:

"Vi kigger også på et nyt hus til Værestedet, så de kan komme til at bo et andet sted end på Trollesbro. Og vi vil arbejde videre med at finde den rigtige løsning for Værestedet. Vi er også ude at se på andre væresteder for at finde inspiration".

