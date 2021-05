Dan Riise erkender, at det ikke er rimeligt, at man skal vente i op til fem måneder på at få en byggetilladelse til en garage. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: - Det vælter ind med byggeansøgninger

Hillerød - 27. maj 2021 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune er ved at drukne i byggeansøgninger, og det er den primære grund til, at blandt andre Kenneth Jørgensen fra Skævinge må vente i op til fem måneder på at få en byggetilladelse til en ny garage.

Det fortæller Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, til Hillerød Posten.

"Jeg kan godt forstå, at han (Kenneth Jørgensen, red.) synes, det er lang tid at vente - og det er det også. Men hvis man kigger rundt i Hillerød, så vil man hurtigt opdage, at der er en god grund til, at behandlingstiden er lang i øjeblikket. Der er et byggeboom i Hillerød. Det vælter ind med byggeansøgninger, og der er kun det samme antal medarbejdere til at behandle dem," lyder det fra Dan Riise.

Flere ressourcer Ifølge Lone Henriksen, der er sektionsleder i Byg i Hillerød Kommune, er medarbejderne under maksimalt pres, og der ligger lige nu 400 byggeansøgninger på rådhuset og venter på at blive behandlet.

"Jeg har da også flere gange tænkt, at nu kan det ikke blive værre. Men det kunne det så. Jeg er helt enig i, at der er et meget stort pres på den afdeling, der behandler byggesager, og det kunne da være fornuftigt at kigge på, om der skal tilføres en sagsbehandler eller to i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Men det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er noget, vi skal blive enige om politisk," siger udvalgsformanden.

Går til den Kenneth Jørgensen undrer sig blandt andet over, at der skulle gå næsten tre måneder, før Hillerød Kommune sendte hans byggeansøgning i nabohøring.

"Hvis der er nogen, der synes, at det er mærkeligt, at en meget simpel ansøgning tager lang tid at behandle, så er det fordi, tingene bliver behandlet i den rækkefølge, de kommer ind. Man kommer altså ikke forrest i køen, bare fordi der er tale om et simpelt byggeri som en garage. Men jeg erkender, at det ikke er rimeligt, at man skal vente i fem måneder på at få at vide, om man må opføre en garage eller ej, og jeg håber som sagt meget, at vi kan finde flere ressourcer til området i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger," siger Dan Riise, der samtidig understreger, at medarbejderne gør alt, hvad de kan, for at få ekspederet sagerne så hurtigt som muligt.

"De er rigtig, rigtig dygtige. De er super aktive, og de går godt nok til den," lyder det fra Dan Riise.

