Formanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V), slår fast, at der ikke er grund til at være i panik over parkeringsforholdene i Hillerød, eftersom en ny analyse viser, at der er en del ledige parkeringspladser rundt om i byen. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: Der er ikke akut mangel på parkeringspladser

Hillerød - 10. januar 2020 kl. 05:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige knap halvdelen af Hillerøds omkring 3500 parkeringspladser står tomme i tidsrummet mellem klokken 13 og 14, som kommunen kalder »spidstimen« i byen. Dermed er der masser ledig kapacitet, selvom flere har peget på, at der mangler parkeringspladser i bymidten. Noget tyder dog på, at det er de gratis parkeringspladser, der mangler, konkluderer Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

- Det må være det, folk mener, og de får mere og mere ret, for nu er grusparkeringen på Åmosevej netop blevet lukket, og det næste der sker, er, at det bliver svært at parkere på Markedspladsen, for det bliver en byggeplads. Og når Markedspladsen åbner igen, er det ikke længere en gratis parkeringsplads, for så er det ikke længere en kommunal parkeringsplads, siger Dan Riise, der også forudser betalt parkering i Østergade.

- Der, hvor der nu er en times gratis parkering, tror jeg ikke, der bliver ved at være det, for jeg tror ikke, at de, der har købt parkeringshuset, har en idé om at drive gratis parkering, siger han.

Men om kommunen skal lave nye, gratis parkeringspladser står endnu uvist, efter Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget har holdt møde om parkeringssituationen og de foreløbige resultater af en analyse af parkeringsforholdene i byen.

- Vi er meget forskellige både i udvalget og i byrådet, og der er nogle, der synes, det hele skal være gratis, og der er andre, der synes, det er fint nok, hvis man skal betale, når man er tæt på centrum, og så er der alle mulige nuancer derimellem, siger Dan Riise.

Dan Riise understreger dog, at der ikke er behov for at gøre noget akut ved parkeringssituationen.

- Det er jo svært at ride den hest, der hedder, at der er panik, for der er kun panik, hvis man ikke vil betale. Men der er ikke panik i forhold til at finde en plads, siger udvalgsformanden.

Han påpeger samtidig, at kommunen ikke skal påvirke markedet med gratis parkeringspladser.

- Vi skal ikke skævvride det hele. Derfor skal vi finde ud af, om der skal være gratis parkering og i så fald, hvor det skal være, siger han.

På udvalgets næste møde i februar vil udvalget også se på, om kommunen kan få bilerne væk fra de små villaveje i bymidten, hvor beboerne er generede af mange parkerede biler.

- Der er nogle, som er meget chikaneret af det, så vi skal se på, om vi kan hjælpe de mennesker og undgå, at vi generer nogle andre, siger Dan Riise.

Desuden får udvalget også overblik over, hvor de ansatte i Hillerøds butikker parkerer, når de er på arbejde.

- Vi skal se på, hvor de ansatte holder. Det er klart, at er man ansat i Hillerød bymidte, så skal man også kunne komme af med sin bil, uden hele ens løn går til parkeringsafgift, siger Dan Riise.

For Thomas Elong (V), der er formand for Erhverv-, Beskæftigelse- og Turismeudvalget, er det også vigtigt, at de butiksansatte kan få en p-plads i centrum.

- Vi bør som kommune have fokus på, at det skal være nemt både at bo, handle og arbejde i Hillerød, siger han og opfordrer til, at kommunen og virksomhederne snakker sammen.

- Jeg håber, at man fra virksomhedernes og kommunens side vil indlede en dialog om, hvordan vi optimerer det her, for der er jo ledig kapacitet i p-husene, og vi kan ikke have ledig kapacitet i den ene ende og så samtidig brokke os over, at der mangler p-pladser.

For at undgå, at bilister cirkler rundt efter en ledig parkeringsplads og udnytte kapaciteten bedre, vil kommunen blandt andet se på, om et nyt parkeringshenvisningssystem lettere kan guide bilisterne til en ledig p-plads. Og det vækker begejstring hos C4's direktør, Erik Helmer Petersen, for der er grund til at glæde sig over Hillerøds parkeringspotentiale, mener han.

- Jeg er glad for, at det endeligt er slået fast, at vi i Hillerød har 3550 parkeringspladser. Jeg er også rigtig glad for, at der i spidstimerne er rigtig god plads rundt omkring. Men det er et stort problem, at man har så mange pladser, som borgerne ikke kan finde. Det er rigtig dårlig udnyttelse af det fantastiske parkeringspotentiale, som Hillerød har. Vi bør også i Byforum være klar på i vores markedsføring at fremhæve, at vi altså i Hillerød har 3550 parkeringspladser, siger Erik Helmer Petersen.