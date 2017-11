Det nye V-S-styre i Hillerød lancerer blandt andet et udvalg for omsorg og livskraft. Her fortæller kommende borgmester Kirsten Jensen om den nye konstituering. Foto: Allan Nørregaard

Udvalget for omsorg og.... hvaffor en fisk?

Hvis du undrer dig over, hvad det kommende byråds udvalg for omsorg og livskvalitet skal foretage sig, er du ikke den eneste. Men det er ikke så alternativt, som det lyder, fortæller den kommende borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er blevet sagt i valgkampen, at vi skal have en anden tilgang. Der er ikke noget galt i at være ældre, og det er ikke i sig selv omsorgskrævende, at man bliver pensioneret. Kommunen kommer ind, når man ikke kan klare sig selv. Det handler om, at vise omsorg, når der er brug for den. Uanset hvor gammel man er, siger Kirsten Jensen.