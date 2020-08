Se billedserie Tikanten får ikke et byggeri, som det her skitserede af KHS Arkitekter. Bygherre og arkitekt skal tilbage til tegnebordet, lyder det fra politikerne. Illustration: KHS Arkitekter/Bonava Foto: Anna T. Jensen

Udvalg vil skrue ned for dispensationer

Hillerød - 14. august 2020 kl. 16:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janne Mulvad

Hillerød: Bygherrer, der vil bygge i Hillerød Kommune, skal holde bedre øje med kommuneplanen, når de søger om tilladelse til et nyt projekt. Især når det gælder højder, bebyggelsesprocent og krav om p-pladser, når der opføres boliger.

Læs også: Tikantenprojekt får hård kritik

Det er budskabet fra politikerne i Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget, som nu sender to store projekter i Hillerøds midtby tilbage til bygherren.

Strategi om tæt by

Det er både NPV A/S og Bonava, der får deres projekter på Posthusgrunden og Tikanten retur. To projekter, som begge taler lige ind i Hillerød Kommunes tilflytningsstrategi, der blandt andet fokuserer på at fortætte den eksisterende by og skabe høj udnyttelse i bymidten og stationszonen.

NPV A/S er et ejendomsudviklingsselskab, der står bag store bolig- og erhvervsbyggerier i København, men eksempelvis også Vejle. Deres projekt for posthusgrunden ved Hillerød Station er udviklet sammen med arkitektfirmaet Mangor & Nagel, og består af cirka 210 etageboliger i en karrébebyggelse på op til fem etager. Projektet vil få en bebyggelsesprocent på 170 - mere end kommuneplanens grænse på 155 procent.

Arkitektonisk perle

Et stykke længere væk fra stationen ønsker Bonava at omdanne grunden Tikanten, hjørnet af Helsingørsgade og Københavnsvej, hvor der i dag ligger et erhvervsbyggeri, til et boligbyggeri med 44 etageboliger.

Bonava, som tidligere hed NCC Housing og udsprang af NCC, er i dag et selvstændigt selskab, der udvikler boliger, Selskabet har sammen med KHS Arkitekter udviklet projektet på Tikanten, som er en karrébebyggelse i fire etager. I projektet er også inddraget en villa på Helsingørsgade 56, som ønskes revet ned.

Byggeriet giver i alt en bebyggelsesprocet på 163, mens kommuneplanens grænser her er 85 procent, og bare 2,5 etager.

Og den går altså ikke, lyder det fra et enigt udvalg, som onsdag så på de to sager.

- Vi vil gerne have overholdt kommuneplanens rammer. Med mindre der kommer en arkitektonisk perle, der berettiger højere byggeri, med spir eller tårn, noget der gør, at det er et plus for byen. Så kan vi se på, om vi kan lave en dispensation. Men udgangspunkter et, at vi overholder kommuneplanen, og det er det, de skal skyde efter, siger udvalgets formand, Dan Riise (V).

Mere luft, mindre byggeri

Det nye arkitekturråd havde da også kritiseret begge projekter og formuleret lister og ændringsforslag til begge projekter.

Posthusgrunden skal ned i bebyggelsesprocent, mener rådet blandt andet.

- Vi er enige med arkitekturrådet. NPV skal komme med et forslag, der tager højde for de glimrende forslag fra arkitekturrådet om mere luft og lidt mindre byggeri, siger Dan Riise.

Det samme gælder Bonavas boligprojekt på Tikanten. Det skal ned i højde og bebyggelsesprocent.

- Udvalget har svært ved at se et projekt der, der overskrider kommuneplanens rammer. De skal bearbejde projektet, så vi kommer ned i nærheden af jorden igen. Men kommer der et tårn eller en krummelure, der giver en flot helhed, er vi villige til at se på muligheden for at bygge højere end 2,5 etager, siger Dan Riise.

Villas skæbne ikke afgjort

Bonava har søgt om tilladelse til at rive en ejendom ned i forbindelse med projektet, nemlig villaen »Møllehøj« på Helsingørsgade 56, som er opført i 1925 og ligger yderst i villaområdet Møllevang.

Udvalget har ikke forholdt sig til, om villaen kan rives ned.

- Vi tager ikke stilling til, om huset kan rives ned, før vi ser et projekt, der kan bæres igennem politisk. Det kan jo være, de kommer med et projekt, der berettiger, at villaen rives ned, siger han.

