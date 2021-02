Udvalg vil give erhvervslivet mulighed for indflydelse, men det er ikke gratis

Vivi Wøldike (S) er med i erhvervsudvalget og er imod en bred høring af kommunens erhvervsstrategi, fordi der ikke er afsat penge til en høring i budgettet. Foto: Allan Nørregaard

Økonomiudvalget vil give erhvervslivet ekstra mulighed for at påvirke kursen på erhvervsområdet, men det er ikke gratis, og en socialdemokrat fra erhvervsudvalget er derfor imod denne plan.

Hillerød - 14. februar 2021

Hillerød: Alle skal have mulighed for at komme med input til Hillerøds erhvervsstrategi for 2021-2025, mener økonomiudvalget,

Økonomiudvalget besluttede på det seneste møde at sende et udkast til en ajourført erhvervsstrategi i bred skriftlig høring for at få konkrete anbefalinger.

Den brede høring kommer efter en indstilling fra erhvervsudvalget, hvor Thomas Elong (V) er formand.

- Det er op til os politikere at beslutte, og vi vil gerne have den (erhvervsstrategien, red.) bredere ud, og derfor har vi bedt om at få den i et bredt udbud, siger han.

Udkastet til Hillerød Kommunes erhvervsstrategi består af seks målsætninger på erhvervsområdet. Selvom det ikke er en færdig plan, så er det en invitation til alle, der ønsker at deltage i at udvikle byen som erhvervskommune, skriver borgmester Kirsten Jensen (S) i forordet til strategien.

Den opdaterede erhvervsstrategi vil bygge videre på erhvervsstrategien for 2013-2020.

Input fra erhvervslivet Det nuværende udkast til en ny erhvervsstrategi har fået input fra erhvervsorganisationen C4 Foreningen og Copenhagen Capacity. Analyser fra Dansk Industri, Dansk Byggeri, Ceveau, Iris Group og Kommunal Erhvervsoverblik og Erhvervshus Hovedstaden/Copenhagen Business Hub er blevet drøftet sammen med C4 Foreningen og Copenhagen Capacity for at skabe overblik over kommunens styrker og potentialer for erhvervsudvikling.

Disse input er ikke tilstrækkelige mener Thomas Elong.

- Vi vil lytte til de lokale aktører. Der findes flere erhvervsnetvækt, for eksempel den lokale industri og håndværkerforening, som ikke har haft mulighed for at komme med input til oplægget til erhvervsstrategien fra start, siger han.

Uenigt erhvervsudvalg Men ikke alle i erhvervsudvalget er enige med formanden. Vivi Wøldike (S) er imod en bred høring.

- Vi har ikke afsat midler til at sende en erhvervsstrategi i høring i den budgetaftale, der ligger for 2021. Det er ikke billigt. Der er et kæmpe arbejde i det fra forvaltningens side, siger hun.

Vivi Wøldike mener, at der allerede er kommet gode input til erhvervsstrategien fra erhvervslivet gennem C4, som er en paraplyorganisation i Hillerød for erhverv, handel, kultur og turisme og uddannelse.

- C4 er hørt i den her sag, og de er erhvervslivets talerør. Jeg siger ikke, at vi ikke skal høre hele erhvervslivet, men lige pt. synes jeg på grund af økonomien ikke, vi skal lave en bred høring. Jeg kan ikke stemme for, at vi bruger penge, vi ikke har, siger Vivi Wøldike.

Møde med virksomheder Erhvervsudvalget skrev i sin indstilling til økonomiudvalget, at man ønskede, at en bred høring skal udmønte sig i 10 anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Erhvervsudvalgets forslag om de 10 anbefalinger er ikke med i økonomiudvalgets indstilling til byrådet.

Til gengæld er der andre tilføjelser. Kommunens eksisterende virksomheder skal inviteres til et kommende møde med nye virksomheder. Netop sådan et møde med lokale virksomheder var et ønske fra S og EL på erhvervsudvalgets møde først på måneden.

Økonomiudvalget ønsker også, at et nyt udkast til en erhvervsstrategi medtager konkrete ambitioner om digitalisering, åben skole, aflastningscentret og unges optagelse på EUD.

Byrådet skal nu se på sagen.

I erhvervsudvalget fordelte stemmerne sig sådan, at Nikolaj Frederiksen (K), Thomas Elong (V) og Søren P. Østergaard (V) stemte for et bredt udbud, imens Vivi Wøldike (S) og Tue Tortzen (EL) stemte imod.