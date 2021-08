Husmandsstedet er de seneste år forfaldet i en grad, der gør lokalerne ubrugelige. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg skal afgøre husmandsstedet ved Sophienborgs fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg skal afgøre husmandsstedet ved Sophienborgs fremtid

Husmandsstedet Lille Ravnebjerghus ved Sophienborg skal med stor sandsynlighed rives ned.

Hillerød - 10. august 2021 kl. 13:33 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

I hvert fald fremgår det af dagsordenen for det kommende møde i Kultur og Fritidsudvalget onsdag den 11. august, at direktionen har indstillet, at udvalget beslutter ikke at overtage husmandsstedet efter Museum Nordsjælland. Museum Nordsjælland har nemlig meldt ud, at de vil af med husmandsstedet, da det er i forfald, ikke bliver brudt og ikke egner sig til ophold. Museet har i den forbindelse foreslået tre mulige løsninger. Den ene løsning er, at kommunen overtager bygningen og lader Sophienborgskolen bruge den, men kommunen har set på bygningen og vurderet, at den er i ringe stand og ikke egner sig til ophold.

Læs også: Høstmarkedet i Husmandsstedet er kommet for at blive

Den anden løsning er, at en tredje part overtager bygningen, men hverken kommunen eller museet kender nogen, der kunne tænkes at bruge bygningen, da den ikke er egnet til ophold.

Den sidste løsning er nedrivning, og at Hillerød Kommune står for fremtidig vedligehold af grunden, der er kommunalt ejet. Nedrivningen vil i følge Museum Nordsjælland løbe op i cirka 300.000 kroner, som museet skal betale. Selvom der ikke er truffet beslutning endnu, er det denne tredje løsning, udvalget er blevet anbefalet.

- Det er ikke overraskende, for det er et tungt sted at drive. Især fordi det ikke kan bruges til så meget. Man kan ikke bruge rummene længere, så det eneste, man kan, er at se på huset udefra, siger museumsdirektør i Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen.

Svær beslutning Ole Lass Jensen kalder samtidig udsigten til at skulle vinke farvel til husmandsstedet for svær:

- Vi har tygget på den længe. Hver gang, jeg har været forbi, har jeg tænkt, at jeg næsten ikke kunne nænne at skulle af med det. Det har været en svær beslutning, men bygningerne er ikke blevet brugt de sidste 10-12 år, og det er ikke forsvarligt at opholde sig i lokalerne. Når huset ikke er det originale, men en rekonstruktion, og det ikke er muligt at benytte det til aktiviteter, giver det ikke mening at beholde det, siger han.

Flyttet og renkonstrueret Husmandsstedet er egentlig slet ikke her fra området. Det oprindelige hus blev opført i Laugø Huse i Gribskov Kommune i 1790'erne, og blev ifølge sagsfremstillingen i 1923-24 flyttet til et hjørne af Frederiksborg Slotshave. I 1985 brændte husmandsstedet ned i en påsat brand, og de enkelte dele, der stadig var intakte, blev igen flyttet og brugt til at opføre en rekonstruktion, der stod færdig i 1993. Denne gang ved Sophienborg.

Opførelsen af rekonstruktionen kom i stand med hjælp fra frivillige fra området. Dem har museet været i kontakt med, fortæller Ole Lass Jensen:

- Det har været en del af vores overvejelser, at der jo stadig bor borgere her, der har hjulpet med at opføre husmandsstedet og været med til indvielsen. Det er jo i sig selv spændende museumshistorie, men de har forståelse for, at vi ikke kan beholde stedet længere.

relaterede artikler

Husmandsstedet slog dørene op 26. september 2008 kl. 15:00

Museum plages af hærværk 26. maj 2008 kl. 10:00