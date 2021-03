En af de butikker, der gerne vil åbne i et aflastningsområde i Hillerød Vest, er Power, der i flere år har ledt efter den perfekte lokation til en ny butik i Hillerød.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Udvalg siger ok til store butikker ved Bauhaus

Hillerød - 05. marts 2021 kl. 09:31 Af Per Skovkjær Sand og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget anbefaler nu, at der laves et 82.000 kvadratmeter stort område ved Bauhaus, et såkaldt aflastningsområde, hvor der kan ligge store udvalgsvarebutikker på mindst 2000 kvadratmeter.

Et enigt udvalg bakker op om, at Erhvervstrekanten i det vestlige Hillerød deles i et erhvervsområde til produktionsvirksomhed og et aflastningsområde, som sammen med Herredscentret ved Bauhaus tilsammen er tilstrækkeligt til at opfylde kravene i landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet.

Butikkerne, der etablerer sig i området, skal sælge varer som hårde hvidevarer og andre varer, som billedligt sagt skal køres væk på en trailer, og der bliver forbud mod at sælge dagligvarer, beklædning eller andre varegrupper, som hører hjemme i bymidten. Der bliver desuden forbud mod overdækning af arealerne mellem butikker for at undgå, at det får karakter af et center.

Kan åbne for f.eks. Power

Det er dog stadig politikernes ønske, at byen udvikler sig indefra og ud, og derfor skal lokalplanlægningen af området først begynde, når mulighederne for store udvalgsvarebutikker på Slangerupgade, Frejasvej og i Herredscentret er udnyttet.

Der er dog håb for de butikker, der ikke synes, at de nuværende muligheder passer til dem. En af de butikker kunne være elektronik og hvidevarerforhandleren Power, der i flere år har ledt efter et sted at åbne en butik i Hillerød.

-Vi vil gerne beholde indefra-og-ud-princippet, men hvis der pludselig kommer en butik, som ikke kan ligge i bymidten, så kan de ligge i det nye område, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

J. Jensen ejer i dag en grund bag Bauhaus, som de planlægger at sælge - og gerne så en eventuel køber kan begynde at bygge i 2023. Om det kan lade sig gøre, har Arkitektur-, Byplan- og Trafiudvalget dog ikke taget stilling til. Det er nemlig Økonomiudvalget og Byrådet, der skal drøfte tidsplanen for området, fortæller Dan Riise.

Spørgsmålet om et aflastningsområde skal behandles i forbindelse med politikernes arbejde med Kommuneplan 2021, der skal vedtages i december. Byrådet har ikke pligt til at indarbejde et aflastningsområde i kplanen, men forvaltningen har tidligere anbefalet, at det besluttes, om der er behov for at planlægge et aflastningsområde nu.

Svært at finde plads

På Slagerupgade resterer der kun en enkelt ejendom, som stadig kan udvikles til en stor udvalgsvarebutik, og på Frejasvej efterfølgende omdannes til store udvalgsvarebutikker.

»Det betyder, at det aktuelt er vanskeligt at etablere sig med en stor udvalgsvarebutik med regional tiltrækningskraft som for eksempel Power eller Biltama i Hillerød. Konsekvensen kan være, at sådanne butikker så søger andre steder hen, til skade for Hillerøds status som regionalt detailhandelscenter i Nordsjælland,« fremgår det af sagsfremstillingen.

Dan Riise er glad for, at et enigt udvalg nu har udstukket en retning, som forvaltningen skal arbejde videre med.

- Det er et arbejdspapir frem mod byrådsseminaret sidst i april, hvor vi skal arbejde videre med kommuneplanen. Det, der kan ligge i bymidten, skal ligge i bymidten, men det er et forsøg på ikke at begrænse byen og samtidig fastholde handlelen i bymidten, siger han.