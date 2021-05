Se billedserie Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget sagde nej til, at bygherren må rive to bygninger i Slotsgade 10 ned. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Udvalg siger nej til nedrivning af bevaringsværdige baghuse

Politikerne i byplanudvalget sagde nej til, at bygherren må nedrive et sidehus og et baghus i Slotsgade for at bygge nyt

Hillerød - 12. maj 2021 kl. 18:35 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Ejeren af bygningerne på Slotsgade 10 får nu et nej til at rive to bevaringsværdige bagbygninger ned.

Ejeren, som erhvervede ejendommen i 2017, ønsker at rive et sidehus og et baghus ned for at opføre en ny boligbebyggelse med samme bygningskrop og etageantal.

Men dette afviste et enigt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg på deres møde 5. maj.

"Det siger vi pænt nej tak til. Bygningerne ligger i en bevarende lokalplan, og det vil vi ikke dispensere fra," siger udvalgsformand Dan Riise.

Må ikke nedrives Ifølge sagsfremstillingen bliver bygningen Slotsgade 10, som ikke er udpeget som bevaringsværdig, revet ned i ejerens projekt, og der bliver opført en ny bebyggelse med boliger og butikker. Det andet forhus, Slotsgade 10B, bevares og er ikke en del af projektet.

Sidehuset, som er opført i 1825, er registreret med en mellem bevaringsværdi på 4, og baghuset, der har mellem bevaringsværdi på 5, er opført i 1935. Lokalplanen fastsætter, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.

Det er den historiske Ingeborg Larsens Gård, hvor maleren Kurt Trampedach tidligere har haft galleri.

I "ringe forfatning" Men ifølge ejeren er bygningerne i en så ringe forfatning, at det vil koste alt for meget at sætte dem i stand. Bygningerne har ifølge ejeren væsentlige sætningsskader og utilstrækkelig fundamenter. Indvendigt skal trækonstruktionen fjernes til fordel for et helt nyt bærende system, og der skal påføres 30 centimeters isolering med mere.

Men derfor skal de alligevel bevares, mener politikerne:

"Vi er relativt fast i mælet om, at dem vil vi gerne have bevaret, som de ser ud i dag - og det er et enigt udvalg, som står bag den beslutning," siger Dan Riise.

Både Museum Nordsjælland og nogle naboer har også gjort indsigelser mod nedrivningen. Museet mener, at en nedrivning vil "resultere i ødelæggelse af det kulturhistorisk vigtige baggårdsmiljø", og naboerne ønsker "i videst muligt omfang at bibeholde bevaringsværdige og kulturbærende bygninger i Hillerøds historiske bymidte" og kalder argumentationen for at rive bygningerne ned for "særdeles utilstrækkelig".

Kan kræve overtagelse Det kan dog blive dyrt for kommunen at sige nej til nedrivningen, fortæller forvaltningen i sagsfremstillingen. For ejeren kan - hvis byrådet beslutter at nægte tilladelse til nedrivning - forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning. Men forvaltningen vurderer, at det ikke kan ske:

"Det vil dog altid komme an på en konkret vurdering i den aktuelle sag," skriver embedsmændene i sagsfremstillingen.

Find løsning Udvalget anbefaler i stedet bygherren at gå i dialog med en aktør inden for bygningsrestaurering af bevaringsværdige huse, for eksempel Raadvad Centeret, for finde en løsning på renoveringen.

