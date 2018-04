Sundhedscentret ved FrederiksborgCentret var fra starten bygget for småt. Foto: Allan Nørregaard

Udvalg anbefaler udvidelse af sundhedscenter for 90 millioner kroner

Hillerød - 11. april 2018 kl. 08:52 Af Tore G. C. Rich

Hillerød brugte for få penge, da kommunen i 2016 byggede et sundhedscenter for knap 80 millioner kroner. Nu anbefaler et politisk udvalg en udvidelse til 90 millioner kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hillerøds Sundhedscenter blev i 2016 bygget for 78,5 millioner kroner ved siden af FrederiksborgCentret på Milnersvej. Men allerede da det blev indviet, var det for småt.

Derfor besluttede forligspartierne i budgetforhandlingerne samme år, som tidligere beskrevet her i avisen, at afsætte 400.000 kroner til en analyse af udvidelsesmulighederne. Den analyse er siden blevet foretaget af Rubow Arkitekter, hvis konklusion nu ligger klar: En udvidelse, der passer med behovet, vil koste 82 eller 90 millioner kroner afhængigt af model.

Står det til formanden for Udvalget for Omsorg og Livskraft, der netop har behandlet sagen, er det penge, der skal findes ved årets budgetforhandlinger.

- Jeg mener, det her er på niveau med at bygge daginstitutioner og skoler. Vi har en opgave, vi skal varetage. Hvis ikke vi gør det, gør vi ikke det, vi skal gøre i forhold til borgerne, siger hun.

Sundhedscentret mangler plads, både til at kunne varetage dets opgaver og i forhold til arbejdsmiljøet. Det rummer i dag cirka 100 flere medarbejdere i forhold til den kalkulerede personalenormering, og dertil kommer medarbejdere fra hospitalet, kommunikationscenteret, jobcenteret og frivillige, som deltager i opgaveløsningen på sundhedscenteret, skriver Rubow Arkitekter.

Ifølge kommunens forvaltning blev sundhedsvæsenet bygget ud fra den daværende økonomisk mulige ramme, men siden er andelen af ældre steget, og samtidig er der sket en markant udvikling i sundhedsvæsenet, således at sundhedscentret skal betjene langt flere borgere, og derfor har behov for flere medarbejdere og lokaler.

Det bekræfter udvalgsformanden. Om hvorfor det ikke blev bygget stort nok til at starte med, siger hun:

- Fordi vi var presset økonomisk. Og så er det sket en udvikling i opgaveoverdragelsen til kommunerne, hvor kommunerne skal overtage pleje- og omsorgsopgaven. Hospitaler varetager den specialiserede indsats, resten skal foregå så tæt på borgerens hjem som muligt, siger Christina Thorholm.

På spørgsmålet om det ikke var noget, man kunne forudsige, siger hun:

- Udviklingen er gået hurtigere, end vi havde forudset i forhold til forventningerne til kommunens opgave, derfor er vi nødt til at stille det her forslag, fordi vi kan se, hvor ramt vi er på kapaciteten.

Hun oplyser, at der er for mange såkaldte »ventedage«, hvor patienterne bliver liggende på hospitalerne, selvom de er færdigbehandlende og klar til at komme videre til kommunens behandlingstilbud med rehabilitering på sundhedscentret, hvor der så ikke er plads. Og ventedagene er dyre. Tager kommunen ikke patienten hjem rettidigt fra hospitalet, stiger taksten, kommunen skal betale fra 2000 kroner/døgnet til op til 6000 kroner/døgnet.

- Problemet er, at vi har for lidt plads til de svage borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, og som har brug for opfølgende indsats, siger Christina Thorholm.

For at afhjælpe pladsmanglen i sundhedscentret har kommunen taget pladser på plejecentret Skovhuset i brug.

Analysen fra Rubow Arkitekter peger på to løsninger: Scenarie A til knap 90 millioner kroner og scenarie B til knap 82 millioner kroner. Ved begge scenarier opføres en ny tilbygning, der koster hovedparten af beløbet, sundhedscentret ombygges, FrederiksborgCentrets ombygges og der kommer 20 nye sengestuer i rehabiliteringsafdelingen, så man kommer op på 50 pladser i alt. Men i scenarie A har man to rehabiliteringsafdelinger med hver 15 sengestuer, mod tre afdelinger i scenarie B med hver 10 sengestuer. Og det giver stordriftsfordele i scenarie A, lyder det.

- Scenarie A giver en bedre organisering af afdelingerne, så man vurderer, at man faktisk kan spare to årsværk i organisering af arbejdet. Ved at der er flere borgere på samme etage, kan man bedre organisere arbejdet. To årsværk er en million kroner om året, så relativt hurtigt har vi meromkostningen finansieret, påpeger Christina Thorholm.

Et flertal bestående af formanden, Socialdemokratiets to stemmer og Dansk Folkeparti i det fem mand store Udvalg for Omsorg og Livskraft besluttede derfor at anbefale økonomiudvalget og byrådet at indstille scenarie A til budgetforhandlingerne.

Imidlertid ønskede Venstres medlem, Annette Rieva, at både scenarie A og B skulle tages med i den videre behandling.

- Vi går ind i budgetforhandlinger nu. Derfor er vi nødt til at kigge på alle parametre, vi overhovedet kan. I det brede perspektiv skal der spares, det kan være på sundhedscentret. Vi skal finde ud af, hvor vi bruger vores penge bedst, siger Annette Rieva.

Hun understreger dog, at scenarie A er det bedste:

- I scenarie A er der meget mere lagt op til det tværprofessionelle. I fremtiden vil de problemstillinger, borgerne møder, kræve, at man arbejder på tværs af organisationerne. Fx hvor en patient ikke kun fejler noget med benet, men også med psyken og har brug for rehabilitering.

Dog har hun en enkelt anke:

- Det er i scenarie A, vi kan komme til at spare på mandetimerne. Jeg er ikke interesseret i, at vi får færre hænder, siger hun.

Udover de ekstra 20 pladser, vil udvidelsen øge kapaciteten til træningsforløb, ligesom hjemmeplejens areal udvides, og der etableres frokoststue.

Kommunen håber på at få støtte til udvidelsen, idet den allerede har søgt satspuljemidler for i alt 35,9 millioner kroner til udvidelsen, hvoraf 22 millioner kroner er til udvidelsen af sundhedscentret. Resten er blandt andet søgt til en hospitalsfunktion og etablering af en lægeklinik.