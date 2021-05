Se billedserie Bestyreren hos madboden Dhaba, Enayatullah Safi, glæder sig til at fylde indiske specialiteter i madbodens stålpander. Men lige nu står de tomme på ubestemt tid, indtil der er styr på brandtekniske hos madmarkedet. Foto: Kenn Thomsen

Udskudt åbning af madmarked: - En kæmpe skuffelse for os alle

Hillerød Madmarked skulle være åbnet i dag. Men en leverandør, der skulle levere brandudstyr, har ikke leveret som aftalt. Derfor har Hillerød Madmarked nu måttet udskyde åbningsdagen på ubestemt tid.

Hillerød - 07. maj 2021 kl. 05:17 Af Ann-Sophie Meyer

Munter jazzmusik strømmer ud af højtaleren, afdæmpet belysning varmer madhallen op, og madboderne og flere medarbejdere står klar. Men den mest gennemtrængende duft i Hillerød Madmarkeds madboder torsdag eftermiddag er skuffelse. For i går blev både torsdagens forpremiere med indbudte gæster og dagens åbning af Hillerød Madmarked aflyst.

- Det er en kæmpe skuffelse for os alle, siger Mads Qwist, der er bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked, da Frederiksborg Amts Avis kigger forbi madmarkedet.

- Vi har en leverandør af brandudstyr, der svigter os på et sent og kritisk tidspunkt, og vi bliver først opmærksomme på tirsdag, at leverandøren, der skulle levere udstyret, ikke kan levere udstyret som aftalt, siger bestyrelsesformanden, som oplyser, at der blandt andet er tale om manglende punktslukningsudstyr på madbodernes emhætter.

For kort tid En ny leverandør er allerede fundet, men selvom der er blevet arbejdet på højtyk for at få styr på den manglende leverance, måtte Hillerød Madmarked i går eftermiddag sande, at der ikke kunne nå at komme styr på det brandtekniske inden åbningen.

- Der er en ny leverandør, der er sprunget til med meget kort varsel for at hjælpe os med at komme i mål. Vi håbede og troede på til det sidste, at vi kunne nå det til i dag (i går, red.), men det har ikke været muligt, og det brandtekninske skal selvfølgelig være i orden, inden vi åbner, siger Mads Qwist.

Hillerød Madmarkeds daglige leder, Lene Schmidt, er også at finde i madhallen torsdag eftermiddag, og ligesom hos resten af dem, der befinder sig på stedet, er der skuffelse at spore i hendes øjne.

- Jeg er grædefærdig. Vi har glædet os helt vildt, og vi er helt klar til at åbne, så det er bare super ærgerligt, siger Lene Schmidt, som sammen med resten af holdet bag Hillerød Madmarked har knoklet i døgndrift de sidste mange dage for at alt stod klar til åbningen.

Tomme stålpander Hos madboden Dhaba står en medarbejder og stirrer fraværende ud i luften. Og de store stålpander i madboden, der skulle have været fyldt med retter som butter chicken og lamme karahi, er lige så tomme, som medarbejderens blik. Det er først, da madbodens bestyrer sender et opmuntrende smil i medarbejderens retning, at han liver lidt op.

- Alt er klar, så det er rigtig træls, at vi ikke kan åbne. Men vi vil hellere vente med at åbne, til brandsikkerheden er på plads, siger Enayatullah Safi, der er bestyrer hos madboden Dhaba, som længe har haft kig på Hillerød.

- Vi har haft et stort ønske om at komme til Hillerød. Byen ligger centralt i Nordsjælland, og samtidig er Hillerød Madmarked et spændende projekt at få lov til at være med til, siger Enayatullah Safi, der ser frem til, at fylde stålpanderne med indiske specialiteter, når der er kommet styr på det brandtekniske.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Hillerød Madmarked åbner. Det kommer an på, hvor hurtigt den nye leverandør af brandudstyr kan levere, og hvor hurtigt Hillerød Kommune kan godkende installationerne, når udstyret er sat op.