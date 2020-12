Se billedserie Nordisk Perlite har fået lov til at udvide med en ny lagerhal og bygge den nuværende kontorbygning større. Foto: Allan Nørregaard

Udskældt fabrik får ja til at udvide

Hillerød - 04. december 2020 kl. 05:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Blandt naboerne i Hammersholt er Nordisk Perlite langt fra populære, og Hillerød Kommune har også flere gange løftet pegefingeren over for virksomheder, som er blevet beskyldt for at støve og støje for meget. Men de sager og naboernes protester kan ikke forhindre, at kommunen nu giver den udskældte fabrik lov til at udvide både deres kontorbygning og bygge en ny lagerhal, selvom politikerne egentlig helst ville sige nej.

Nordisk Perlite vil gerne bygge en knap 500 kvadratmeter stor ny lagerhal og bygge 150 kvadratmeter på deres eksisterende kontorbygning. Og advokatfirmaet Horten, som har vurderet sagen for Hillerød Kommune, finder ikke grundlag for, at kommunen kan nægte at give tilladelse til at udvide.

- Vi har givet tilladelse på baggrund af det notat, der ligger fra Horten. Vi skal godkende det, som det ligger nu, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, og uddyber:

- Vi kunne godt have ønsket os, at der var mere styr på den butik, for der har været en del udfordringer i forhold til noget af det miljømæssige. Derfor rådførte vi os med Horten for at finde ud af, hvilke muligheder vi havde rent politisk. Men vi må ikke blande tingene sammen, og vi kan heller ikke sige nej til at give tilladelsen. Og så er den jo ikke længere.

Dan Riise understreger samtidig, at de ekstra kvadratmeter ikke skal opfattes som en egentlig udvidelse af virksomheden.

- Det hører jo med til historien, at det her ikke er en udvidelse af produktionen. Det er ret væsentligt, siger han.

Nordisk Perlites ønske om at udvide, har dog mødt modstand, og både naboer, Hillerød Lilleskole, Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd og Danmarks Naturfredningsforening har givet kommunen bemærkninger med på vejen. Mest af alt er modstanderne bekymrede for, at virksomheden i virkeligheden vil udvide produktionen, at byggeriet vil give flere støv- og støjgener og at virksomhedens større lagerkapacitet vil føre til mere trafik i området. Men i et svar til Hillerød Kommune afviser Nordisk Perlite, at de vil udvide produktionen.

- Vi øger ikke antallet af arbejdspladser. Derimod forbedrer vi forholdene for de eksisterende medarbejdere i form af bedre bad/omklædning, kantine, toiletter og mødelokaler. Produktionen bliver ikke udvidet; man udvider ikke produktionen, fordi man forbedrer kontorområdet, skriver Nordisk Perlite blandt andet.

Virksomheden understreger desuden også, at udvidelsen af lagerområdet faktisk vil betyde færre leverancer til virksomheden, og at mængden af leverede råvarer ikke vil stige. Samtidig påpeger Nordisk Perlite, at den nye lagerhal vil skærme for eventuel støj og støv mod sydøst.

Også Natur-, Miljø- og Klimaudvalget er blevet bedt om at forholde sig til Nordisk Perlites ønske om at bygge til. Selvom udvalget ikke skal give tilladelse, udtrykker udvalget bekymring for fremtiden.

- Udvalget udtaler med henvisning til tidligere sager, at udvalget er bekymret for, om miljølovgivningen vil blive overholdt, fremgår det af referatet fra udvalgets møde.

Det er over et år siden, at Nordisk Perlite ansøgte om lov til at udvide, men på grund at støjen og støvet fra virksomheden blev en simpel landzonetilladelse til et politisk spørgsmål, som altså først nu er afgjort.