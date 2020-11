Udskældt bestyrelse går fri af fyring

Hillerød Forsyning har det seneste år været i vælten, og mens selskabets administrerende direktør i sidste uge fik en fyreseddel, overlevede selskabets bestyrelse, da Konservative i Hillerød onsdag forsøgte at få byrådets opbakning til at afsætte den nuværende bestyrelse. Det Konservative byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen ridsede forsyningsselskabets møgsager op, da han forsøgte at skaffe opbakning til sit forslag.