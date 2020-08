Se billedserie Social- og psykiatriordfører for SF, Trine Torp, som her ses i midten af billedet, var onsdag på besøg på Den Musiske Helhedsskole i Hillerød. På billedet ses også organisatorisk leder, Dorte Skovhus, bestyrelsesformand Henrik Egelund Nielsen og souschef Claus Mortensen. Foto: Kim Rasmussen

Udskældt aftale kan koste skole dyrt

Hillerød - 13. august 2020 kl. 10:16 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Musiske Helhedsskole, der er et privat dagbehandlingstilbud, frygter for fremtiden, efter skolen har set sig nødsaget til at være med i en ny rammeaftale, som 18 kommuner i hovedstadsområdet er gået sammen om.

- Vi har valgt at være med i udbuddet, fordi vi ikke turde andet, siger Claus Mortensen, souschef på Den Musiske Helhedsskole.

Aftalen har mødt kritik fra Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS), som mener, aftalen fokuserer for meget på økonomistyring og for lidt på børnenes behov. Aftalen indeholder tre kategorier, som børn med særlige behov frem over skal inddeles i. Ud fra den kategori, barnet er i, er det så op til kommunen at finde et passende skoletilbud, ligesom der er en fast pris for, hvad et skoletilbud koster i hver kategori. Det mærker Den Musiske Helhedsskole ifølge Claus Mortensen allerede konsekvensen af.

- Aftalen er først trådt i kraft her den 1. august, så det er meget nyt, og der er mange af vores elever, som endnu ikke er blevet inddelt i kategorier. Men nogle er, og vi har blandt andet én kommune, som bare har visiteret alle deres tre elever, som går her, i kategori 1, selvom børnene er vidt forskellige. Det betyder, at vi står til at tabe en halv million kroner, og vi kan jo kun frygte for, hvordan det kommer til at gå, hvis de andre kommuner gør det samme, fortæller han.

Onsdag fik skolen besøg af social- og psykiatriordfører for SF, Trine Torp, byrådsmedlem i Hillerød, Rikke Macholm (SF), formand for skolens bestyrelse, Henrik Egelund Nielsen og kommunikationschef i LOS, Anja Dhyrbye. Besøget gav politikerne mulighed for at blive klogere på den nye aftales betydning for skolen, og hvordan skolen ellers oplever hverdagen.

- Det er en meget brutal og firkantet aftale, sagde bestyrelsesformand Henrik Egelund Nielsen om den nye rammeaftale, mens Trine Torp sagde:

- Kommunerne er jo kunden her, og er på den måde i deres gode ret til at gå ud og forhandle pris. Men jeg synes, det vigtigste er, om børnene får det, de har brug for.

Og det kan personalet på Den Musiske Helhedsskole godt frygte for. En af konsekvenserne af den nye rammeaftale er, at skolen ikke længere er en del af visitationen af nye elever.

- Det betyder, at vi ikke kan sige nej, og hvis vi får en elev, vi ikke kan rumme, så står vi til en kæmpe bøde. Samtidig er det jo os, der ved, hvilken gruppe børn vi har i forvejen, og jeg kan bare sige af erfaring, at et barn med PTSD ikke går godt sammen med et barn med voldelig adfærd. Det skal man jo tage højde for, sagde Claus Mortensen.

Skolevægring var også på skemaet under politikerbesøget, og ifølge Landsorganisationen for Sociale Tilbud kan skolefravær og skoleskift løbe op i tre-fire års fravær fra skolen for nogle børn.

- Det er jo ikke ukendt, at nogle børn har huller i skolegangen, og at de huller kan være store. Alligevel skal børnene jo følges til afgangseksamen, men hvordan oplever I mulighederne for at få bevilget et 11. skoleår? Mit indtryk er, at det kan være næsten umuligt, sagde Trine Torp, og det kunne Claus Mortensen medgive.

- Det er meget svært. Vi er jo underlagt folkeskolen og skal arbejde hen mod det mål, at eleverne skal have en afgangseksamen. For nogle må man måske også bare erkende, at det ikke kan lade sig gøre, men hvis barnet lærer at læse, lærer at tage sig af sig selv og omgås andre, så er man måske nået rigtig langt, sagde han, som også medgav, at det ville være godt med mere tålmodighed i skolesystemet.

Det erklærede Trine Torp sig enig i.

- Uddannelse er jo vigtigt for eleverne, når de skal videre i livet, men måske handler det så i højere grad om at have mere tålmodighed med, hvornår de når derhen, og gøre det lettere eksempelvis at få et 11. skoleår, sagde hun.