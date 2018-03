Nordisk Perlite har fået endnu en uge til at komme med bemærkninger til varsel om påbud om driftsforbud. Foto: Allan Nørregaard

Udsættelse for Nordisk Perlite

Hillerød - 17. marts 2018 kl. 13:46 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøsagen omkring Nordisk Perlite i Hammersholt fortsætter, og nu har virksomheden fået mere tid at arbejde med. Advokatfirmaet Bech-Bruun har på vegne af Nordisk Perlite anmodet om udsættelse og har fået det. Altså udsættelse af fristen for at komme med bemærkninger til varsel af påbud om driftsforbud en uge frem, så det nu er datoen fredag 23. marts, der gælder.

Begrundelsen er den, at man har bedt om og fået aktindsigt i sagen og har brug for ekstra tid til at gennemgå materialet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det følger af forvaltningslovens § 9 b, stk. 1, at hvis en part fremsætter anmodning om aktindsigt under en sags behandling og denne anmodning efter loven skal imødekommes, så udsættes sagens afgørelse, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Hillerød Kommune forklarer i mail til Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd, hvorfor man er forpligtet til at imødekomme anmodningen:

»Der er tale om en af forvaltningslovens partsrettigheder, så vi er forpligtet til at imødekomme anmodningen, idet vi kan fastsætte en rimelig frist til at komme med bemærkninger. I den konkrete sag har vi valgt at imødekomme den ønskede fristforlængelse med henvisning til omfanget af det materiale der er givet aktindsigt i.«

Det hedder også, at det det ikke kan udelukkes, at Bech-Bruun vender tilbage torsdag og anmoder om yderligere fristforlængelse. Efter praksis bør Hillerød Kommune imødekomme en sådan anmodning, medmindre afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler imod. Det vurderes i den konkrete situation.

Naboerne i Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd er ikke glad for beslutningen:

»Vi i foreningen ærgrer os over at Nordisk Perlite modarbejder sagens afgørelse og trækker behandlingen i langdrag ved at lade sine advokater søge aktindsigt dagen før svarfristens udløb, trods at sagen har været aktiv i mere end syv uger.

Vi mener at hensynet til borgernes interesser og behov for hvile og restitution i eget hjem vejer tungt imod yderligere forlængelse til fordel for Nordisk Perlite. Sagen trækkes i langdrag på bekostning af borgerne, der plages af konstant støj og afbrudt søvn,« lyder det fra foreningens bestyrelse.