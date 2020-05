Udrykning til brand i skur

Frederiksborg Brand og Redning rykkede fredag eftermiddag ud, da der 15.48 kom en anmeldelse om brand i Kongens Vænge. Anmeldelsen lød, at et skur brændte, og at flammerne havde fat i et hus ved skuret.

Men så galt var det ikke fat, flammerne havde ikke bredt sig, og ilden var hurtigt slukket, oplyser Frederiksborg Brand og Redning.