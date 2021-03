Anmeldelse om brand viste sig blot at være damp. Arkivfoto

Udrykning: Røg viste sig at være damp

Både politi og brandvæsen rykkede søndag klokken 16.22 ud til Rønnekrogen i Hillerød, da det blev anmeldt, at der var kraftig røgudvikling fra et fyr, og at blandt andet 60 heste stod opstaldet på adressen i en stald.