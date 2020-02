Der skal findes besparelsesforslag for 50 millioner kroner, for at have råd til de øgede krav til udligning, hvis regeringens udligningsreform vedtages, fortæller borgmester Kirsten Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Udligning tvinger byråd til besparelser

Økonomiudvalget vedtog onsdag, at der skal findes spareforslag for 50 millioner kroner frem til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Hillerød - 20. februar 2020 kl. 05:36 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt skal overvejes for at sikre, at der er penge nok til at den ekstra udligningsregning, der kan være på vej til Hillerød. Nyheden om regeringens reformforslag, og udsigten til, at Hillerød Kommune skal bidrage med yderligere 33 millioner kroner om året, har nu fået økonomiudvalget til at beslutte, at der skal findes besparelser for knapt 50 millioner kroner på budgettet for 2021.

- 33 millioner kroner er rigtig mange penge oven i det, vi allerede udligner. Og det vil kunne mærkes. Så vi er nødt til at finde spareforslag til at finansiere det, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Byrådet bruger traditionelt foråret og sommeren på at pege på besparelser på næste års budget, det såkaldte omprioriteringskatalog, som ikke kun handler om at spare, men også giver mulighed for at flytte rundt på de kommunale millioner, så de bruges de rigtige steder i forhold til udviklingen.

Det vil byrådet også gøre i år - men nu skal der altså også findes penge til den ekstra udligning. Derfor skal der findes besparelser for 2 procent af budgettet for 2021, hvor byrådet sidste år kunne nøjes med 1,5 procent.

Det betyder blandt andet, at der skal findes besparelser for 19 millioner på børne- og skoleområdet og 14,5 millioner på ældreområdet. I alt skal politikerne finde knapt 50 millioner kroner på budgettet for 2021.

- Udligningsreformen er jo ikke forhandlet færdig, og vi ved ikke, hvad det ender med. Men for at være på den sikre side, indstilles der et større omprioriteringskatalog end før, siger Kirsten Jensen, som også tidligere har udtalt, at den ekstraregning Hillerød Kommune er blevet stillet i udsigt, vil betyde serviceforringelser.

- Vi får store problemer med at finansiere vores velfærd, hvis vi skal udligne 33 millioner kroner mere end før, siger hun.

Som en del af udligningsreformen, får de kommuner, der skal bidrage mere, lov at hæve skatten tilsvarende, hvilket normalt ikke er muligt, uden at kommunen skal sende en stor del af de ekstra indtægter videre til staten.

Kirsten Jensen vil endnu ikke sige, om hun vil overveje den mulighed for at finde de 33 millioner kroner.

- Der er sikkert nogle partier, der vil foreslå det. Men det er alt for tidligt at sige, om vi vil røre ved skatten. Først skal vi se på vores muligheder for at finansiere vores budget, siger hun.

