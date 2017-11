Se billedserie Fra venstre: Malon Lars Cornelio (Filippinerne), Tshering (Bhutan), Jeza Antonette Rodriguez (Filippinerne) og Tseten Zangmo (Buhtan). De har i de seneste dage fulgt kommunalvalget i Hillerød tæt. Foto: Camilla Fræhr Hansen

Udlandet så med over skulderen

Hillerød - 22. november 2017 kl. 06:52 Af Camilla Fræhr Hansen

I går strømmede danskerne til valgstederne landet over for at sætte deres kryds. Det var en dag, som om ikke andet var fyldt med spænding - både for borgere og politikere.

Mens spændingen spidsede til ved valgstederne, så 75 valgobservatører fra 13 lande med over skulderen i hele landet.

I Hillerød havde vi besøg af to fra Bhutan og to fra Filippinerne. De har fulgt med i dagene op til kommunalvalget og var med på valgdagen for at blive klogere på den danske måde at gennemføre et kommunalvalg på.

En af dem er 32-årige Malon Lars Cornelio fra Filippinerne, og han er meget overrasket over at kunne finde politikerne på gaden og på valgstedet uden bodyguards.

- Man møder dem jo på gaden uden bodyguards, og de giver ikke penge til fordel for stemmer. De kommer og snakker med én, som var man deres nabo, siger Malon Lars Cornelio.

Den yngste repræsentant af gæsterne i Hillerød er Jeza Antonette Rodriguez på blot 20 år fra Filippinerne. Hun er overrasket over, at Hillerøds lokalpolitikere har andre jobs ved siden af.

Det er noget, som også overrasker Malon Lars Cornelio:

- Det er måske derfor, at jeres politikere er tættere på befolkningen. Vores politikere er isoleret fra virkeligheden, siger Malon Lars Cornelio.

Samtidig peger han på den høje tillid, vi har i lokalsamfundet. For som han selv siger, så blev han mødt af et syn i Frederiksborgcentrets hal, som fik ham til at spærre øjnene op.

- Der er virkelig også en stor forskel på tilliden. Vi bruger elektronik ved valgdage, så ingen kan snyde, for det gør de. Vi har jo demokrati, men vi har en historie med diktatorer, og der er før blevet manipuleret med resultaterne. Vi arbejder på at genvinde tilliden, siger han.

Udover at følge valget, så har de fire gæster været rundt i Hillerød for at høre om det lokale demokrati. De har blandt andet besøgt Hillerødsholmsskolen, hvor Jeza Antonette Rodriguez hæftede sig ved de problematikker, som eleverne bragte på banen.

- Elevernes største problem på skolen var deres wifi-forbindelse, som de gerne ville have gjort bedre, hvor vi hos os kæmper med selve lokalet, som det største problem, siger hun.

Det var Kirsten Jensen (S) og Per Kristensen (S) som tog sig af de fire gæster under gårsdagens valg. Kirsten Jensen har været meget begejstret over besøget.

- Det er vildt at møde nogen, som overvinder så mange konflikter for at få demokrati, siger hun og fortsætter:

- Det er nogen, der er villige til at ofre sig. Det synes jeg er tankevækkende. Her er der måske nogen, hvor det smutter med at stemme, fordi man skal se et program færdigt. De her gæster ville give meget for et demokrati som vores.

Formålet med besøget fra de 75 gæster var at give dem et indblik i den danske måde at bedrive politik og lokaldemokrati på. I dagene op til kommunalvalget havde de fire valgobservatører deltaget i valgmøder, besøgt Rådhuset og været i dialog med lokale politikere.

Det er DIPD ( Dansk Institut for Partier og Demokrati), som har stået for arrangementet.