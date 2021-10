Politiet blev søndag kaldt til Bilka i SlotsArkaderne, da to mænd forsøgte at stjæle fiskeudstyr. Arkivfoto

Udlændinge stjal fiskegrej i Bilka

Det var denne gang to personer, der havde forsøgt at snige sig ud af butikken uden at betale for noget fiskegrej. Den ene havde fiskekroge i jakkelommen for 100 kroner, mens den anden havde fiskegrej på sig for 535 kroner.