Se billedserie Der bliver fejet forsigtigt med pensler og skrabet jord af med murerskeer på Elværket i denne uge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Udgravning af skeletter er et kæmpe hit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udgravning af skeletter er et kæmpe hit

Hillerød - 13. februar 2020 kl. 07:12 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er dyb koncentration, mens børnene sidder bøjet over kasserne med sand. Forsigtigt børster seksårige Viggo lidt sand væk, og en arm kommer til syne.

- Ej se, farmor. Jeg har fundet tænderne, siger hans storesøster, 10-årige Frida, der netop har blottet tænder og kæbepartiet med sin lille pensel.

Det er onsdag formiddag, og der er fuld gang i udgravningerne på Elværket i Frederiksgade. Museum Nordsjælland har i anledning af vinterferien arrangeret, at alle kan prøve at udgrave et skelet i en af de store udgravningskasser, der er stillet op i Det Historiske Værksted i forbindelse med museets udstilling »Grumme skæbner«.

- Det har været en kæmpe succes. Vi har haft 90 børn igennem i løbet af mandag og tirsdagen, og alle får noget ud af det. Det er en god måde at lære på, når man også bliver underholdt samtidig, fortæller museumsinspektør Mette Palm, inden hun viser et par nytilkomne, hvordan de skal bruge fejebakke, murerske, træpind og pensel til at få gravet jorden af, så skelettet i kassen kan dukke op.

- Det er vigtigt, at man trækker jorden af og hele tiden skraber vandret. Det sværeste ved at være arkæolog er ikke at komme til at grave huller, for så kan man ikke se, hvordan tingene ligger i forhold til hinanden. Det er vigtigt at være forsigtig, for når knoglerne har ligget så mange år i jorden, så er de bløde som smør, siger hun.

Børn ved meget

Flere børn kommer til, og der bliver fyldt op ved de to udgravningskasser.

- Jeg er meget overrasket over hvor mange, der er interesserede og vidende. Der er rigtig mange børn, der ved noget. Det er blevet okay at vide noget om kulturhistorie og arkæologi, I går var der f.eks. en, der straks kunne genkende Egtvedpigens dragt, som vi har stående ovre i hjørnet, for det havde hun lært noget om i skolen. De voksne synes også, det er spændende. Der er gået mange arkæologer tabt rundt omkring, siger Mette Holm med et smil.

Efter omkring en times gravearbejde og penselstrøg har de to skeletter åbenbaret sig i gravene. Mette Holm fortæller, hvordan man kan se, om det er en kvinde eller en mand, og hvordan man kan se i graven, hvilken tid personen levede på. Af hensyn til interesserede, der endnu ikke har prøvet at udgrave skeletterne på museet, vil avisen ikke afsløre svarene.

Det er stadig muligt at besøge museet torsdag og fredag i denne uge, hvor der graves skeletter ud. Elværket i Frederiksgade 11 åbner klokken 11 og lukker gravene igen klokken 15. Udgravningerne starter hver hele time, og der er en aldersgrænse på seks år.