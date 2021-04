Det står allerede nu klart, at folkeskolerne bruger 12 millioner kroner mere end forventet på specialundervisning i Hillerød Kommune i år. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Tom Wang/Tom Wang - stock.adobe.com

Udgifter til specialundervisning på himmelflugt

Folkeskolerne i Hillerød bruger omkring 12 millioner kroner mere på specialtilbud end forventet

Hillerød - 24. april 2021 kl. 05:40 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Flere og flere børn har svært ved at følge med i den almindelige undervisning i Hillerøds folkeskoler.

I hvert fald peger beregningerne nu på, at folkeskolerne under ét kommer til at overskride budgettet til specialundervisning med omkring 12 millioner kroner i år.

"Det er desværre en tendens, vi har set gennem de seneste år, at det er svært for skolerne at holde budgetterne. For der kommer flere børn, der har behov for hjælp," siger Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

87 millioner Budgettet til kommunens syv distriktsskoler udgør i alt 78,8 millioner kroner i 2021, og selvom ikke alle visitationer til skoleåret 2021/22 er kendt endnu, står det allerede nu klart, at skolerne kommer op på udgifter på i alt 87,4 millioner kroner til specialundervisning.

Peter Frederiksen glæder sig over, at kommunen har sat et reformprogram i gang for at blive bedre til at identificere udfordringer for børn og familier endnu tidligere:

"Vi skal blive bedre til at give de rigtige tilbud så tidligt som muligt, så udfordringerne ikke vokser sig større end nødvendigt. Vi skal hellere opdage udfordringerne i børnehaven end i 5. eller 7. klasse, hvor det kan være vokset sig stort til stor ulykke for familien. Samtidig skal vi sikre de rigtige tilbud på skolerne, så vi laver en både bedre og tidligere opfølgning på udfordringer," siger formanden.

"Alvorlig situation" Flere skoler kommer til at overskride budgettet voldsomt, blandt andet Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen, som står til et forventet forbrug, der er næsten dobbelt så stort som deres korrigerede budget. Også på Kornmarkskolen og Frederiksborg Byskole kalder forvaltningen situationen "alvorlig".

Peter Frederiksen håber, at kommunen kan støtte skolerne med økonomistyring centralt, så skolerne får et bedre overblik over deres ressourcer, og der skal være en god, struktureret opfølgning på budgetterne.

Derudover håber han, at skolerne kan lære af hinanden.

"Det er interessant at se, hvordan de enkelte skoler håndterer forskellige problemstillinger, og vi kan blive bedre til at lære af hinanden og se, hvilke tilbud de forskellige skoler giver - og hvornår. Det skal vi huske," siger Peter Frederiksen, som ikke mener, det er muligt på nogen måde for skolerne at finansiere overskridelserne på deres nuværende budgetter.

Merforbruget skal derfor behandles dels i årets første budgetopfølgning og dels med et forslag om at afsætte flere penge til specialundervisningen i budgetforhandlingerne for 2022-25.

