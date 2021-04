Udeskole: Kommunen bruger 1,4 millioner kroner på overdækninger

Både dagtilbud- og skoleområdet skal fremover forsøge at lægge aktiviteter og undervisning så vidt muligt udendørs, hvor smitterisikoen ikke er så høj, og derfor er der altså behov for at bygge overdækninger rundt omkring på institutioner og skoler i Hillerød.

"Det kan godt være, at det her med mere udeliv er kommet for at blive, og vi skal derfor sørge for at etablere nogle ting nu, som ikke behøver at blive taget ned igen senere," sagde borgmester Kirsten Jensen (S) på byrådsmødet forleden.