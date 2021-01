Udenlandsk mand varetægtsfængslet for tyveri

En udenlandsk mand blev onsdag formiddag klokken 9.48 tilbageholdt i SlotsArkaderne efter at have stjålet en flaske vin og et bælte samt klippet alarmen over til en udstillet mobiltelefon i en butik i centret. Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Manden ville ikke oplyse sin identitet, og derfor blev politiet tilkaldt. Den udenlandske mand, der er 33 år, blev sigtet for butikstyveri. Han blev samtidig sigtet for at have stjålet en taske med en computer og en tablet fra Nordsjællands Hospital.

Manden, der er kendt for tyveri i forvejen, blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i 14 dage.