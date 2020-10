Artiklen: Udenlandsk kvinde fremstilles i grundlovsforhør for butikstyveri

Udenlandsk kvinde fremstilles i grundlovsforhør for butikstyveri

Politiet fremstiller fredag klokken 10.30 en udenlandsk kvinde i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød med henblik på at få hende varetægtsfængslet.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden blev anholdt i Idé Nyt i SlotsArkaderne torsdag eftermiddag klokken 16.40, hvor hun var i besiddelse af en såkaldt 'russerpose', altså en pose, der er foret med aluminium for at undgå, at butikkernes alarmsystemer går i gang.

I posen lå der en jakke til 1.300 kroner og en elektrisk tandbørste til 1.400 kroner, som politiet mener, kvinden har stjålet.

Den udenlandske kvinde blev derfor anholdt og siget for butikstyveri, og hun fremstilles altså i grundlovsforhør her til formiddag.

OPDATERES...