Udeblevet vidne anholdt og afhørt: - Jeg havde hans blod ud over mig. Jeg var i chok.

Hillerød - 23. september 2021 kl. 06:12 Af Magnus Eg Møller

Den 2. januar blev fire personer, hvoraf flere havde tilknytning til banden NNV, beskudt foran Nordsjællands Friskole, hvor de sad i deres bil. Det skete, da de skulle mødes med den 41-årige Bandidos-rocker, der nu er tiltalt for drab og drabsforsøg. Den 41-årige erkender at have skudt, men ifølge forsvaret skød han i nødværge. Anklagemyndigheden mener modsat, det var planlagt, og går efter en skærpet straf efter bandeparagraffen.

I sagen om skuddrabet, skulle en af mændene fra bilen tirsdag have vidnet i retten. Vidnet udeblev, men natten til onsdag lykkedes det politiet at anholde ham, og han vidnede således på tredje dag i sagen om skudepisoden, hvor 38-årige Cem Kaplan mistede livet og en anden, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er krigsminister i NNV, blev såret.

Skulle ordne noget Inden nytår havde vidnet aftalt med "krigsministeren", at de skulle ses i begyndelsen af det nye år. For hyggens skyld. Måske skulle de ryge en joint sammen.

Den 2. januar mødtes vidnet så med "krigsministeren" og en anden mand, vidnet ikke kendte på forhånd, i en sort Audi. Vidnet forklarede, at han i bilen ringede til Cem Kaplan for at spørge, om han ville med ud for at ryge en joint. Cem Kaplan havde ifølge vidnet været en ven gennem mange år. Det ville han gerne, og da han var i nærheden, samlede de ham op i bilen.

- Jeg fik at vide, at vi lige skulle ordne et eller andet. Det er ikke unormalt i det her miljø, at folk har nogle mennesker de skal snakke med. Det stillede jeg ikke spørgsmål til. Vi skulle mødes med en, der var en aftale med. Jeg ved ikke hvem, forklarede vidnet.

Armen ud ad vinduet Det, der skulle ordnes, skulle ordnes i Hillerød. Det er tidligere i sagen kommet frem, at det drejede sig om et mindre pengebeløb. Da de nu fire mænd i den sorte Audi ankom til Nordsjællands Friskole på Rønbjerg Alle den mørke vinteraften, holdt tiltaltes bil der allerede.

- Vi sidder i bilen. Det er mørkt, da vi kommer, så jeg kan ikke se så meget. Jeg har høretelefoner i og hører musik, og jeg har travlt med at riste en smøg til at rulle en joint. Vi kører ind på en gårdsplads, og der holder allerede en anden bil, forklarede vidnet.

Den tiltalte forklarede på første retsdag, at han skød, da manden bag førersædet i den sorte Audi stak armen ud ad vinduet, og han så noget, der lignede et våben. Vidnet forklarede, at det var ham, der havde siddet der. Han forklarede også, at han ikke var bevæbnet, og at han heller ikke havde indtryk af, at de andre i bilen var det, men at han muligvis havde stukket armen ud ad vinduet:

- Måske skulle jeg smide noget jointpapir ud. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Når man ruller en joint, så ruller man vinduet ned flere gange for at smide ting ud, så de ikke ligger i bilen, hvis man bliver stoppet af politiet. Jeg har måske gjort det, men det er ikke noget, jeg er sikker på. Men når man laver en joint, ruller man vinduet ned, så det er muligt.

Kaos i bilen Vidnet forklarede videre, at det hele lynhurtigt eskalerede.

- Pludselig kommer der skud gennem bilen. Jeg ved ikke, hvor de rammer, men der er nogle ruder, der bliver smadret. Jeg hiver fat i "krigsministeren" og får ham til at dukke sig. Jeg kan se at Cem er blevet ramt omme foran. Han ligger ind over gearstangen, så man ikke kan skifte gear, men det var bare om at komme væk, så jeg fik ham løftet væk. Jeg havde hans blod ud over mig. Jeg var i chok. Det er ikke noget, man lige glemmer. Jeg får fat i ham igen og ser, om han er OK. Om jeg kan hjælpe ham. Da så jeg, at han var livløs. Der kom kun snorkelyde fra ham. Det var sjælen, der var ved at forlade hans krop.

Den sorte Audi satte herefter kurs mod sygehuset, hvor Cem Kaplans liv ikke stod til at redde. Det lykkedes sundhedspersonalet at operere og redde "krigsministeren".

Tænkte på at stikke af Ved tirsdagens retsmøde havde forsvaret indkaldt flere vidner fra sygehuset, der havde været i nærheden af bilen, da den ankom til sygehuset kort efter skudepisoden.

Flere af vidnerne forklarede, at de havde hørt, at en af mændene fra bilen skulle være løbet fra stedet umiddelbart efter ankomsten.

- Går du lidt væk på et tidspunkt, spurgte anklageren onsdag vidnet fra bilen.

- Ja. Jeg tænkte på at stikke af. Når man er i sådan en situation, vil man bare væk fra alt og alle. Men det kunne jeg ikke, når min ven lå der. Han var en ven gennem mange år, så jeg kom tilbage igen.

Endnu et vidne udeblev Vidnet, der var blevet anholdt for at få ham i retten for at vidne, blev løsladt, da han var færdig i vidneskranken.

Sagen fortsætter torsdag, hvor en ekspert fra politiet skal gøre retten klogere på ballistiske undersøgelser og krudtslam, der har været oppe at vende flere gange i løbet af de første retsmøder.

Krigsministeren var desuden indkaldt som vidne ved onsdagens retsmøde. Han dukkede ikke op, og derfor gik politiet i gang med at lede efter ham med henblik på at få ham til at vidne i retten torsdag.

Der er blevet tilføjet en ekstra retsdag, så sagen nu forventes at være afsluttet den 12. oktober.