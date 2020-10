Se billedserie 36-årige Martin Bjørn har opkaldt sin nye restaurant efter det navn, Teddy (Bjørn), som hans far efter sigende ville have, at Martin skulle have.

Uddannet på Søllerød Kro: Nu åbner Martin egen restaurant

Hillerød - 11. oktober 2020 kl. 06:55 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det er en vaskeægte hillerødborger, som 13. oktober slår dørene op for sin nye restaurant i Frederiksgade 6 i Hillerød.

Bag Restaurant Teddy by Bjørn står 36-årige Martin Bjørn, som er født og opvokset i Hillerød og nu er flyttet tilbage til sin hjemby, hvor han altid har drømt om at åbne sin egen restaurant.

Ventede på det rigtige tidspunkt "Det er en gammel drøm, som nu går i opfyldelse. Jeg har altid syntes, at byen manglede noget, og jeg har ventet på det helt rigtige tidspunkt. Og det, mener jeg, er nu," siger Martin Bjørn, som overtager lokalerne, hvor restauranten Willy's lå, efter indehaveren Willy Andersen er gået på pension.

"Lokalerne ligger godt og centralt i byen, og de har den rigtige størrelse med plads til omkring 50-60 gæster. Folk er også vant til at komme der og få god mad, så de ved, at der ligger en restaurant. Samtidig synes jeg, der er en rigtig hyggelig, afslappet stemning i lokalerne - en slags hjemlig hygge," siger han.

Han havde også kigget på andre lokaler i byen, siger Martin Bjørn:

"Jeg har kigget rundt omkring i byen, men det har ikke føltes rigtigt. Og for mig har lokalerne meget at skulle have sagt. Jeg har i mange år på Søllerød Kro, og der føles det som at få et stort kram, når man kommer ind - så det betyder meget, at man har det godt i rummet".

Tager springet Martin Bjørn er uddannet kok på Søllerød Kro og har arbejdet på blandt andet Fredensborg Store Kro og tostjernede michelinrestauranter i både København og London. Og nu glæder han sig altså til at tage springet og blive herre over sit helt eget sted. Coronakrisen har ikke skræmt ham til at vente:

"Vi skal selvfølgelig tage alle forholdsregler og følge myndighedernes anvisninger. Men jeg oplevede i branchen, at da vi åbnede igen efter nedlukningen i foråret, så havde mange savnet det sociale i at gå ud og spise, også selvom det er med mundbind og afstand. De sociale relationer betyder meget, og mange steder i restaurationsbranchen blev vi lagt ned hele sommeren igennem af henvendelser fra folk, som gerne ville komme og spise. Der var ventelister, så langt øjet rækker. Folk har bare et behov for at komme ud. Så jeg er ikke nervøs for at åbne midt i en coronatid - nærmest tværtimod," siger han.

Hillerød vokser I det hele taget kan han også se, at Hillerød som by vokser - og at kundekredsen dermed bliver større i hans nye restaurant:

"Udbuddet af erhvervsliv bliver større i Hillerød og omegn. Og samtidig er der kommet en kultur i hele landet, hvor man bliver mere vant til at gå ud at spise, end man har været før. Man går også mere ud i hverdagen, hvor det før kun var fredag eller lørdag aften. Vi har fået et mere afslappet forhold til det at gå ud og spise," siger han.

'Social dining' Teddy by Bjørn bliver en restaurant med højt til loftet - og til både forretningsmiddage, parmiddage eller en vennekomsammen, fortæller Martin Bjørn. Maden er en god blanding af det bedste fra hele verden. De elsker det franske køkken, men lader sig inspirere af årstiderne og de friske råvarer. Man kan bestille både alacarte-retter eller bestille en 'social dining', hvor hele bordet får 10 retter, anrettet på fade og i skåle, som kan cirkulere rundt til deling, så man kan smage lidt af hvert.

"Det er en fantastisk måde at spise på. Man kan bare mærke på stemningen, at man har noget til fælles. Lydniveauet stiger, og snakken går. Det fungerer bare rigtig godt at dele maden på den måde," siger Martin Bjørn.

Teddy by Bjørn åbner 13. oktober. Man kan finde flere oplysninger på restaurantteddy.dk.

