Se billedserie Det var planlagt at sundhedscentret på Milnersvej skulle have været udvidet, så det stod færdigt i 2025, men udvidelsen er blevet udskudt i to år.Foto: Allan Nørregaard

Udbygning af sundhedscentret bliver udskudt

Hillerød - 15. september 2021 kl. 19:48 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Et stigende antal borgere med behov for sundhedscentrets ydelser kalder på mere plads, og derfor skal sundhedscentret udvides. Det bliver dog ikke i 2025, som det ellers var planen. Budgetpartierne har valgt at skubbe projektet to år, så det efter planen står færdigt i 2027. Sundhedscentret tager sig blandt af genoptræning, rehabilitering, hjemmepleje og sygepleje, ligesom det også lægger lokaler til både sygeplejerske- og sosu-uddannelsen.

- Opgaven i det kommunale sundhedsvæsen er hele tiden at følge med. Vi får 1000 flere ældre over 85 år i løbet af de næste 10 år, og vi ser allerede nu en stigning i antallet af opgaver. Indlæggelsestiden på hospitalet i Hillerød er blandt de laveste i landet. Tit er folk kun indlagt i få timer, og når de bliver udskrevet, har de behov for pleje 24 timer i døgnet, siger Christina Thorholm (B), formand for Omsorg og livskraftsudvalget.

Udvidelsen skal også være med til at styrke arbejdsmiljøet for de ansatte. Arbejdstilsynet besøgte i 2018 sundhedscentret, hvilket endte med, at Hillerød Kommune modtog et påbud, blandt andet fordi der var for meget støj,

Det bedste alternativ Mens det ikke lykkedes politikerne at finde penge på budgettet for 2022-2025 til at færdiggøre udvidelsen til planlagt tid, har de fundet en løsning, der kan sikre både plads og godt arbejdsmiljø, indtil sundhedscentret står færdigt.

Løsningen består af at flytte en hjemmeplejegruppe til Hillerød Øst, mens den øvrige hjemmepleje, sygeplejen og sundhedscentrets uddannelsesenhed flytter midlertidigt ind hos Sprogcenter Nordsjælland, der har lokaler lidt længere henne ad Milnersvej.

- Vi kunne ikke finde pengene til at fortsætte udvidelsen af sundhedscentret i denne omgang, og derfor har vi kigget på mange alternative løsninger, og vi har valgt den bedste. Vi har fået mulighed for at leje os ind i sprogcentret midlertidigt. De ansatte har siddet klemt og haft problemer med støj, og de havde brug for bedre arbejdsforhold. Men det er selvfølgelig bedre at være i samme hus, siger Christina Thorholm.

Fordel for borgerne Løsningen falder i god jord hos næstformand i Omsorg og livskraftsudvalget, Annette Rieva (V), der selv er sygeplejerske og arbejder med sygeplejerskeuddannelsen:

- For borgerne, der bliver indlagt, er det kun en fordel. Medarbejderne får ekstra plads, hvilket kommer borgerne til gavn. Jeg har haft nogle bekymringer i forhold til, hvilken betydning det får for uddannelserne, fordi det er en stor fordel for de studerende at være tæt på praksis. Vi ville gerne have haft udbygningen med på budgettet, men det var ikke forsvarligt i forhold til prisen. Der er tale om, at vi udskyder byggeriet to år, og det, synes jeg, kan vi godt være bekendt, og vi har allesammen været enige om løsningen. Det bedste havde selvfølgelig været, at centret var bygget stort nok fra begyndelsen, siger Annette Rieva.

Kan blive permanent Lokalerne i sprogcentret skal kun bruges, indtil udbygningen af sundhedscentret står færdig i 2027. Hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst kan derimod muligvis blive permanent. For både borgere og personale kan få gavn af at være tæt på hinanden:

- Det er en rigtig god løsning at flytte hjemmeplejen. De kommer dels tættere på borgerne, og de kommer til at være i de miljøer, borgerne bor i. Det kan give bedre indsigt i deres problematikker, og det bliver lettere at se muligheder i nærområdet. Samtidig er det en stor gruppe, der bliver flyttet, så de kommer stadig til at have deres faglige fællesskab. Vi har kigget på muligheden for at arbejde med selvstyrende teams, men det skal give mening for medarbejderne, og derfor skal de med ind i udviklingsprocessen, siger Annette Rieva. Christina Thorholm supplerer:

- For hjemmeplejen skal vi se på de erfaringer, de gør sig. Vi er meget optagede af, at både sundhedscentret og hjemmeplejen er tæt på borgerne, og med en hjemmeplejegruppe i øst, vil de komme tættere på de mennesker, de arbejder med.

Budgetforliget for 2022-2025 er indgået mellem samtlige partier i byrådet bortset fra Nye Borgerlige. På budget 2021-2024 var der budgetteret med 39 millioner i 2023 og 51,9 millioner i 2024 til at udvide sundhedscentret. Det nye budget udskyder disse poster, men sætter til gengæld cirka 20 millioner kroner af til hjemmeplejegruppen i Hillerød Øst og det midlertidige brug af sprogcentrets lokaler i 2022.