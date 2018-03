Udbrydere bag ny tennisklub i Hillerød

Historien har vist, at der godt kan være to store fodboldklubber i byer som Manchester og Madrid, mens det ligner et åbent spørgsmål, om der er plads til to tennisklubber i en by af Hillerøds størrelse. Ikke desto mindre er et alternativ til Hillerød Tennisklub kommet på banen, skriver Frederiksborg Amts Avis.