Ubemandet genbrugsstation vokser i popularitet

Mere end 4.000 borgere har tilmeldt sig ordningen

Hillerød - 19. oktober 2020 kl. 18:13 Af Jk Kontakt redaktionen

For nogle år tilbage kunne borgerne i Hillerød først komme af med deres affald, når genbrugsstationen åbnede. Men efter en forsøgsperiode med ubemandet åbningstid, hvor det har været muligt at komme af med sit affald allerede fra kl. 6, er det nu blevet en permanent ordning. Rigtig mange borgere har nemlig tilmeldt sig, og ordningen fungerer upåklageligt, skriver Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse.

"I starten var vi bekymrede for, om borgerne ville huske at sortere affaldet rigtigt i den ubemandede åbningstid, men den bekymring er blevet gjort helt til skamme. Vi oplever nemlig, at borgerne er helt utroligt disciplinerede uden for den almindelige åbningstid, så det er en stor cadeau til borgerne," fortæller Hanne Thinghuus, der er leder af genbrugsstationen.

Åbnet for flere fraktioner Fordi borgerne har været så gode til at bruge genbrugsstationen uden for den bemandede åbningstid, blev der også hurtigt åbnet for at benytte flere sorteringsmuligheder. De eneste fraktioner, der ikke er åbne i dag uden for den bemandede åbningstid, er restaffald, elektronik, farligt affald og pap.

Private og håndværkere Det er flere forskellige grupper, der typisk benytter genbrugsstationen i den ubemandede åbningstid. Håndværkerne er hyppige gæster, og anlægsgartnerne er også glade for at kigge tidligt forbi, for de kan godt nå at have et læs beton eller haveaffald, de skal af med, allerede om morgenen. Helt almindelige borgere er typisk glade for de senere åbningstider, så kan de nå at klippe hækken efter endt arbejde og stadig nå ud med hækafklippet.

"På en typisk dag har vi cirka 20 borgere eller erhvervsdrivende, der kigger forbi i den ubemandede åbningstid, men der kommer hele tiden flere til. Og en anden positiv effekt af den ubemandede åbningstid er, at det skærper sikkerheden på pladsen, fordi der er aktivitet flere timer i døgnet," siger Hanne Thinghuus.

Den ubemandede åbningstid er kl. 6-9 og igen kl. 17-20.

