Betina Hald Engmark, der blev landskendt som forsvarer for Peter Madsen i ubådssagen, er nu forsvarer for den mand, som er mistænkt for at have dræbt en 63-årig kvinde. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau

Ubådsadvokat er forsvarer for drabsmistænkt

Den mand, der er mistænkt for at have dræbt en 63-årig kvinde i Hillerød, har valgt Betina Hald Engmark, som var forsvarer for Peter Madsen i ubådssagen, som sin forsvarer.

Navnene Peter Madsen, Kim Wall og Betina Hald Engmark var på manges læber i efteråret 2018. Det var her, Peter Madsen var for retten, tiltalt for på den mest brutale vis at have taget livet af den svenske journalist Kim Wall, som var sejlet med ubådsbyggeren ud i ubåden Nautilus. Peter Madsen blev idømt livstid for drabet på Kim Wall, og nu skal Betina Hald Engmark muligvis endnu engang i retten som forsvarer i en drabssag.

