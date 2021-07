U/Nord i Hillerød skal hjælpe Unesco

Som Unesco verdensmålsskole forpligter U/Nord sig til at fremme Unesco's idealer og værdier og til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN's verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele U/Nord.

"Vi har som uddannelsesinstitution et stort ansvar for at uddanne unge og voksne til at kunne håndtere og bidrage til den bæredygtige udvikling. Med verdensmålene har vi nu et stærkt fundament til at skabe globale medborgere, der rustes til at leve i en globaliseret verden og til at tage medansvar for skabelsen af en fælles fremtid".