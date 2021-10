På Torvet i Hillerød var kampen om pladserne i de helt centrale lygtepæle så stor, at flere partiet valgte at tyvstarte. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Tyvstart i kampen om de bedste lygtepæle

Hillerød - 23. oktober 2021 kl. 19:56 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Hillerød

Når valgplakaterne dukker op i lygtepælene, bliver valgkampen for alvor synlig for alle og enhver.

I år måtte valplakaterne hænges op fra lørdag den 23. oktober klokken 12. Det er vigtigt for kandidaterne at få de bedste pladser, og på Torvet i Hillerød blev der således ligefrem tyvstartet i jagten på den bedste placering.

Så lang tid før inden klokken slog 12, havde blandt andet Thomas Elong (V), Michael Liesk (SF) og Mads Munk Hansen (SF) fundet vej op i de allermest attraktive lygtepæle på stien tværs over Torvet.

Ifølge en af SFs fodsoldater var det "en fælles beslutning", mens den unge mand, der holdt vagt ved en af Thomas Elong-lygtepælene fortalte, at han blot fulgte trop, da han kunne se, at de andre gik i gang.

Klokken 11.45 var en enkelt lygtepæl stadig tom, men for foden af den stod et par af socialdemokraten Mie Laustens plakater klar, mens en hjælper havde taget plads i en campingstol og var klar til at gå i gang med stige og strips, når klokken slog 12.

Knap så krampagtigt og kampagtigt gik det til i Skævinge ved plejehjemmet Bauneparken og Kornmarkskolen, hvor socialdemokraten Louise Colding Sørensen havde fået en god gammel kending af lygtepælene i Hillerød til at komme og hjælpe med at hænge valgplakater op. Det var justitsminister Nick Hækkerup, som havde fundet tid til at komme og give en hånd med.

I Louise Coldings hood kunne holdet, som også talte ægtemanden og den ældste søn, klokken 13 hænge valgplakater op i fred og ro. På det som både hun og justitsministeren anser for at være en festdag.

- Jeg ved godt, der er nogle, som synes, det ikke pynter med alle de valgplakater. Men det synes jeg. Der er noget smukt over det her og over vores demokrati, sagde Louise Colding.

Også Nick Hækkerup holder af dagen, hvor valgplakaterne bliver hængt op.

- Det er jo en sjov konkurrence mellem partierne om at få det, man tror, er den bedste plads. Valgkamp er hård og mavekrilrende. Men det er også god stemning, når man møder partifæller og konkurrenter, mens man er ude at hænge plakater op, sagde han.

Louise Colding indrømmede i øvrigt med et grin, at hun selv var fem minutter for hurtig på aftrækkeren, da hun hængte sin første valgplakat op på Irmatorvet i Hillerød by. Hun mistede tålmodigheden efter at have ventet pænt i 20 minutter.