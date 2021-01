En rumænsk kvinde stjal blandt andet en jakke til 1.300 kroner i SlotsArkaderne. Nu er hun udvist. Arkivfoto Foto: springtime78 - stock.adobe.com

Tyve udvist af Danmark: Var på togt i flere byer

Kvinde og mand har nu begge fået indrejseforbud i seks år efter adskillige tyverier i blandt andet Hillerød

Hillerød - 24. januar 2021 kl. 10:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Både en 36-årig rumænsk kvinde og en 29-årig mand er nu udvist fra Danmark, efter de blev dømt for flere tyverier.

Hårdt år for indbrudstyve

Den rumænske kvinde erkendte i Retten i Hillerød forleden, da hendes sag var for, at hun havde stjålet en jakke til 1.300 kroner i butikken Idenyt i Slotsarkaderne den 22. oktober og 14 eltandbørstehoveder i forretningen Normal i Slotsgade til en værdi af 1.400 kroner.

Hun erkendte også, at hun i Synoptik i Vordingborg den 9. oktober havde stjålet to Gucci-brillestel og to par briller til i alt 7.000 kroner.

Eltandbørstehovederne havde hun gemt i en aluminiumsforet taske - en såkaldt 'russerpose' - under tyveriet.

Kvinden fik også i november 2019 en bøde for tyveri for 1.800 kroner.

Kvinden blev varetægtsfængsel den 22. oktober 2020 og frem til, at sagen var for retten 13. november.

Hun blev idømt 30 dages fængsel, da tyverierne ifølge retten havde 'professionelt præg', og hun blev altså udvist af Danmark, som hun ikke har nogen tilknytning til.

Hun pålægges indrejseforbud i seks år, og hun skal betale sagens omkostninger.

Stjal tyggegummi Den 29-årige mand erkendte også, da hans sag var for Retten i Hillerød, at han havde stjålet spiritus og tyggegummi i Bilka i SlotsArkaderne for 1.574 kroner, sportstøj for 1.426 kroner i Føtex i Varde og sko for 800 kroner i Kvickly i Varde i september og november i år. Han havde også stjålet parfumer i Magasin i Lyngby for 1.800 kroner, og han blev taget på Sandholmsgårdvej 14 i Allerød med 13 gram MDMA og to gram hash.

Manden havde i forvejen ikke lovligt ophold i Danmark, men var rejst ind igen i december 2019. Han var blevet fængslet 1. november.

Han blev idømt fængsel i tre måneder for tyverierne og for besiddelsen af de euforiserende stoffer. Han er tidligere dømt adskillige gange for lignende kriminalitet.

Han udvises og har indrejseforbud i seks år.

