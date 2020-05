Tyve stjal cykel til 95.000 kroner

En cykelbutik på Frydenborgvej i Hillerød havde ubudne gæster lørdag eftermiddag klokken 16.42. Her blev der stjålet en cykel - men ikke bare en hvilken som helst af slagsen. Den havde en værdi af 95.000 kroner, og politiet betragter indbruddet som planlagt og organiseret, oplyser vagtchef David Borchersen. En hel vinduesramme blev fjernet ved indbruddet og på overvågningen kan ses to personer i butikken, som vælter flere andre cykler for at komme hen til den værdifulde cykel.