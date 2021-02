Tyve på spil i Slotarkaderne

På videoovervågning fremgår det, at det var tre gerningsmænd, som kom ind via parkeringshuset og en brandtrappe. De var dernæst hoppet ned i en baggård til Bilka, hvorfra de har formået at stjæle flaskepant for 5.000 kroner og et 32 tommer Prosonic tv. I alt er der stjålet for 6.500 kroner.