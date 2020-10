Nordsjællands Politi gav to skotyve en straksbøde, og en 15-årig pige blev også taget for butikstyveri. Foto: Kenn Thomsen

Tyve på rov i supermarkeder

Det udløste en straksbøde til to 23-årige mænd fra Hviderusland, da de onsdag eftermiddag klokken 16.30 blev taget for butikstyveri i Føtex, hvor de havde stjålet et par sko. Det fremgår af Nordsjællands Politis elektroniske døgnrapport.

Politiet sigtede også en 15-årig pige for butikstyveri onsdag, da hun blev taget for tyveri i Meny på Fredskovhellet klokken 12.15. Her havde den unge kvinde stjålet en pose cashewnødder og en pakke Nutellakiks. Den 15-årige blev sigtet for butikstyveri og hendes værge og de sociale myndigheder blev underrettet om sagen, oplyser politiet.