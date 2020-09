Tysktime og rost dokumentar i Slotsbio

Den handler om unge Siggi Jepsen, som er sendt til en anstalt for adfærdsvanskelige unge lige efter Anden Verdenskrig. I tysktimen skal han skrive om "Pligtens Glæder", men i stedet begynder han at skrive om sin opvækst i den nordtyske landsby Rugbüll ved den dansk-tyske grænse, hvor hans far er politibetjent og nidkært overvåger, at den lokale kunstner Nansen (bygget over Emil Nolde) overholder nazisternes maleforbud.