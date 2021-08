Politiet ledte Horsevænget igennem, da de 8. juni fik anmeldelse om et knivstikker i en lejlighed i bebyggelsen. Nu er en kvinde dømt for vold efter et opgør med sin kæreste. Foto: Allan Nørregaard

Tvivl om opgør i lejlighed: Kvinde får betinget dom

To lægdommere afgjorde fredag, at en 44-årige kvinde er skyldig i vold efter en knivepisode i Horsevænget.

Hillerød - 14. august 2021 kl. 05:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Påvirket af stoffer og efter flere dage uden søvn, havnede et kærestepar i Horsevænget en nat i juni i et voldsomt skænderi, som endte med, at en 51-årig mand ringede 112 og fortalte, at han var blevet stukket med en kniv 3-4 gange, blødte voldsomt og havde brug for en ambulance.

I første omgang fortalte han til alarmcentralen, at det var sket i en lejlighed et sted i Horsevænget, hvor han var kommet i karambolage med en fyr, der havde trukket en kniv.

På skadestuen blev noteret, at manden havde flere stiksår på hænderne, og desuden en skade på overkroppen, som kunne være et knivstik, ligesom hans t-shirt havde spor efter knivstik.

Opkaldet til 112 fik politiet til at lede hele Horsevænget igennem efter en gerningsmand og et gerningssted. Da politifolkene nåede frem til en lejlighed fuld af blodpletter, viste det sig dog at være mandens kærestes lejlighed, og derfor blev madens 44-årige kæreste anholdt tidligt om morgen den 8. juni. Ved et grundlovsforhør samme dag blev den 44-årige kvinde varetægtsfængslet, og hun endte med at sidde i en celle i Vestre Fængsel i en uge, inden hun blev løsladt igen. Fredag sad hun så i Retten i Hillerød, tiltalt for knivstikkeri mod sin kæreste. Det var hun ret uforstående overfor, ligesom den 51-årige mand heller ikke mente, der burde være en sag.

- Hun har ikke stukket mig, hun har ramt mig på hænderne med en kniv, sagde den 51-årige mand om episoden. Kvinden erkendte at have ramt manden med en kniv, men sagde det var nødværge.

- Jeg ville slet ikke have ramt ham. Jeg vidste godt, det var stofferne, der talte, sagde hun, mens hendes forsvarer, Jan Aarup, ærgrede sig over, at sådan en sag var end i retten.

- Det er almindelige husspektakler, der er endt i retten. Så nu sidder vi og skal afgøre, hvad der skal ske - for et par, der i øvrigt stadig er sammen, sagde han.

Men en sag var der, for politiet og anklagemyndigheden mente, at den 44-årige havde begået så grov vold mod den 51-årige mand, at hun skulle dømmes.

Nedture og opture Op til episoden 8. juni havde den 51-årige ikke sovet i fem dage, og var påvirket af kokain og andre stoffer. Også kæresten havde indtaget stoffer og haft flere søvnløse nætter op til episoden, kom det frem i retten.

Parret havde gæster, og mens gæsterne var der, fortalte den 51-årige om, at han var bange for, at nogle navngivne personer i nabolaget var efter ham. Derfor blev der fundet forskellige genstande frem, som han kunne bruge til at forsvare sig. Blandt andet et stort søm og en ubrugt forskærerkniv.

- Vores venner var trætte af at høre på, hvor bange han var. Så vi lagde effekterne på et bord, og jeg spurgte om han var mere rolig nu. Det var han, og så begyndte vi at synge karaokee, forklarede kvinden i retten. Efter nogle timer gik vennerne. Og et par timer efter gik det galt.

- Der er hele tiden nedture og opture på de her stoffer. Han kastede sig over mig og slog mig meget voldsomt, forklarede kvinden i retten.

På et tidspunkt greb manden fat i kvindens hår og hev hende rundt i stuen, så hun ramte et møbel og brækkede sin hånd. Det fik hende til at løbe ud i køkkenet, hvor den nye køkkenkniv nu lå på håndvasken.

- Jeg tog kniven fra håndvasken og sagde, nu skal du ud. Jeg kan ikke leve med at du slår mig. Men han vil ikke ud, forklarede hun i retten, hvor hun også forsvarede ham.

- Han er slet ikke sådan, han er en god mand. Det var stofferne, der fik ham til at være voldelig. Han skræmte livet af mig, og jeg havde kniven i hånden og sagde, du skal gå ud, sagde hun.

Da han så nærmede sig hende igen, slog hun ud efter ham med kniven, som ramte begge hans hænder.

- Det var ikke et forsøg på at ramme ham, jeg håbede, han ville trække sig. Jeg har ikke stukket ham med kniven. Det kunne jeg ikke finde på. I det hele taget kunne jeg ikke finde på noget af det, jeg har gjort, sagde hun.

Da den 51-årige var blevet ramt af kniven, satte han sig i sofaen, hvor han begyndte at skælde kvinden ud og kaste øldåser og ølflasker efter hende. På et tidspunkt var han på vej ud af vinduet, men det endte med, at han forlod lejligheden på normal vis, og kort tid efter ringede 112.

I retten sagde anklageren fra Nordsjællands Politi at kvinden gik over stregen, da hun brugte en kniv som nødværge.

- Han er blevet stukket flere gange på hænderne, muligvis også på skulderen. Spørgsmålet er, om det er nødværge. Men at hun henter en kniv mener jeg, er at gå ud over, hvad der er forsvarligt. Det er heller ikke forsvarligt, at der er stukket flere gange, sagde anklageren.

Uenige dommere Det tog dommeren og de to lægdommere, en mand og en kvinde, mere end en time at nå frem til en afgørelse efter fredagens retsmøde, som blev til, at den 44-årige kvinde blev fundet skyldig i vold, og fik tre måneders betinger fængsel med et års prøvetid.

- Det var ikke lige til højrebenet, sagde dommer Mads Broe Trustrup Hansen, som ikke var enig med de to lægdommere, der begge fandt den 44-årige skyldig.

- At slå med en kniv er grov vold. Vi skulle forholde os til, om det var nødværge. Flertallet mente, at det går ud over grænsen for nødværge at bruge en kniv. Den juridiske dommer ville frifinde på baggrund af nødværge. Men flertallet bestemmer, sagde han og fortalte videre, at de tre også havde diskuteret, om en del af straffen skulle have været ubetinget.

- Men vi mener, at der er så mange formidlende omstændigheder til stede, sagde Mads Broe Trustrup Hansen.

De 44-årige kvinde udbad sig betænkningstid om hun ville anke sagen til landsretten.

