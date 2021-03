Tvivl om erhvervsgrund blandt politikere

Hvilke virksomheder er i miljøklasse 5? Og hvad betyder det for et erhvervsområde, hvis man ændrer miljøklassen fra 4 til 5? Kan en medicinalvirksomhed ligge i et område, der har fået mærkatet miljøklasse 5? Eller skal man højere op?

Et nyt lokalplanforslag for den tidligere kræmmerplads på Smørkildevej skal bane vejen for, at der kan flytte erhverv ind på marken. I forslaget lægges op til, at der på den del af området, der ligger nærmest Overdrevsvejen, kan placeres virksomheder i miljøklasse 1-5, og at virksomhederne kan bygge i op til 25 meter.