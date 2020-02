Programmet, hvor Søren Heissel er med, blev sendt den 30. januar, og siden da er der blevet travlt i Sponz MTB Center på Frydenborgvej. Foto: Per Arnesen/DR

Tv-show gav pote for mountainbikebutik

Mountainbikeentusiaster fra hele landet har fået øjnene op for Sponz MTB Center, efter stifter Søren Heissel for en måned siden var med i DR1-programmet »Løvens Hule«.

Omtale på landsdækkende tv i primetime har betydet travlhed for Søren Heissel og Sponz MTB Center på Frydenborgvej i Hillerød.

- Man kan vist rolig sige, at vi har fået rigtig travlt. Der kommer sindssygt mange nye kunder, der skal se, hvem vi er. Det har helt klart øget trafikken i butikken, og det er super fedt, siger Søren Heissel, som for fem år siden åbnede centret, der foruden cykelbutik rummer kaffebar, konferencefaciliteter, cykelvask og klubhus.

Har sat mange ting i gang Det er en lille måned siden, at Søren Heissel deltog i det populære DR1-program »Løvens Hule« og stod foran de fire løver og søgte 500.000 kroner for 10 procent af virksomheden. De fire investorer viste stor interesse for mountainbikecentret, men det lykkedes ikke for Søren Heissel at overbevise dem om at investere. Til gengæld er interessen for centret eksploderet siden programmet blev sendt.

- Vi er blevet kontaktet af flere, der vil investere og åbne butikker. Der er virkelig kommet gang i alle mulige spændende ting, så nu handler det om at finde ud af, hvad vi egentlig vil. Er det nu, jeg skal åbne en masse butikker, eller skal jeg udvide det, jeg har i Hillerød? Der er plads til at udvide centret, og jeg har en rigtig fin dialog med vores udlejer. Vi har rigtig mange firmaer, hvor der kommer mellem fem og 30 mand, der skal ud at cykle, og vi har også konferencefaciliteter, men vi mangler badfacilieter og endnu bedre udendørsarealer, så det vil jeg gerne udvikle, siger Søren Heissel.

Intens oplevelse Det var en stor oplevelse at være med i programmet.

- Det var super intenst, for man har kun 90 sekunder til at pitche. Jeg brugte mange ture i skoven på at finde ud af, hvad jeg skulle sige. De var super interesserede, og jeg har været i skriftlig dialog med nogle af dem efterfølgende. Jeg var spændt på at være med i programmet, for de er meget kompetente og direkte, men de var meget søde, og det var en fed oplevelse.

Da programmet blev optaget, havde Søren Heissel allerede to investorer med, og siden er der kommet en investor mere. Han er i dialog med tre andre, som gerne vil være med. I dag er han glad for, at han ikke fik en af løverne med.

- Det ville være hardcore business, men det handler om hjerteprojektet, som det var fra starten. Det er sindssygt vigtigt for mig, at det bliver ved med at være det. Det er også noget af det, jeg har fået ud af at være med i Løvens Hule. Det skal ikke bare vækste over hele landet. Måske har vi det helt rigtige koncept i Hillerød om få år, og så kan vi kopiere det og skalere det. Jeg har de rigtige mennesker i Hillerød nu, hvor jeg kan tillade mig til at arbejde med det, som, jeg synes, er sjovt, nemlig at forretningsudvikle, siger Søren Heissel.

