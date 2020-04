Se billedserie Et stort testcenter bestående af hvide telte er blevet sat op i weekenden på parkeringspladsen ved Royal Stage i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tusinder skal testes i telte i Hillerød

Hillerød - 26. april 2020 kl. 19:23 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hen over weekenden er en række telte på rekordfart skudt op på parkeringspladsen ved Royal Stage i Hillerød. De står afskærmet bag hegn dækket af sort plast, og søndag eftermiddag var de sidste håndværkere stadig i gang på pladsen.

Teltene udgør tilsammen et af 11 nye testcentre, der for tiden bliver rejst rundt om i Danmark.

Det sker som følge af, at regeringen har besluttet at øge testkapaciteten markant og det åbner for, at grupper af mennesker, der ikke har symptomer, men er relevante at teste nu har den mulighed.

Allerede i dag mandag er det meningen, at de første skal testes for smitte med coronavirus.

Hillerød Kommune har i weekenden rundsendt en mail til sundhedspersonale og personale på bosteder, hvor de opfordrer til, at man lader sig teste.

- Vi har fået mulighed for, at alle medarbejdere med direkte borgerkontakt inden for ældre- og sundhed, borger- og socialservice samt medarbejdere i sundhedsplejen kan blive testet for COVID-19. Det er en rigtig fin mulighed, og vi vil opfordre alle til at blive testet, skriver kommunen.

De omfattede medarbejdere har derfor i weekenden modtaget en invitation fra Statens Serum Institut til at blive testet. Den indeholder også information om, hvad man skal gøre for at få taget testen, fremgår det af mailen, hvor Hillerød Kommune også understreger, at det er frivilligt, om man ønsker det, og at arbejdsgiver ikke har adgang til information om, hvorvidt man tager imod tilbuddet.

Testene vil blive udført i de nyopsatte telte allerede fra mandag den 27. april, skrives der.

I første omgang tilbydes test for, om personer er smittet med COVID-19, mens man må vente nogle uger på at kunne få en test, der ser på om man har antistoffer og altså tidligere har været smittet.

I en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, fremgår det, at man arbejder hen imod at kunne teste op mod 20.000 borgere om dagen i det nye Testcenter Danmark-beredskab, der foruden de 11 nye telte også omfatter de fem telte, der først dukkede op de fem regioner, herunder et i Fælledparken.

- Der er arbejdet benhårdt for at få det her op og køre. Testcenter Danmark er et afgørende element i den smitteovervågning i samfundet, som er nødvendig for fortsat at åbne Danmark kontrolleret og gradvist op, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Det har ikke været muligt at få svar fra Region Hovedstaden på, hvor mange de forventer at teste alene i Hillerød.

