Der bliver ingen parkeringspladser til turistbusserne i denne omgang, og efter onsdagens byrådsmøde er turistbussernes fremtid afgjort. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Turistbussernes fremtid afgjort i opgør om støtte til slottet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turistbussernes fremtid afgjort i opgør om støtte til slottet

Hillerød - 20. december 2019 kl. 04:33 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det endte i en ophedet diskussion om Frederiksborg Slot og Det Nationalhistoriske Museums betydning for Hillerød, da byrådet onsdag aften skulle afgøre, hvordan de turistbusser, der skal til og fra slottet, fremover skal parkere i nærheden af slottet. Det endte dog med næsten enighed om, at der skal laves tre afsætnings- og påstigningspladser til turistbusserne på Frederiksværksgade ved Møntportvejen.

Pladserne skal supplere de to afsætningspladser, der allerede er ved rundkørslen ved Møntportvejen. Når turisterne er sat af ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, skal busserne køre til et fjerndepot på Roskildevej eller på Tromlepladsen, indtil turisterne skal hentes igen.

Men om Markedspladsen skal være parkeringsplads for turistbusserne eller ej, var det helt store spørgsmål i aftenens debat.

- Uanset hvilken holdning, man har i denne her sag, tror jeg, der er gode muligheder for at blive uenig med nogen, indledte Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Han argumenterede for den løsning, der endte med at blive vedtaget, og som for nu ikke indeholder planer om busparkering på Markedspladsen.

- Vi ønsker en løsning, der fungerer for både slottet, museet og kirken, og vi forstår ikke hvorfor en løsning med afsætning og pålæsning, der fungerer rigtig mange steder i verden, ikke må afprøves i Hillerød, sagde Dan Riise og tilføjede, at det for Venstre er vigtigt at beholde flest mulige pladser tæt på bymidten til bilparkering.

Mie Lausten (S) bad dog det øvrige byråd forestille sig Hillerød uden Frederiksborg Slot.

- Hillerød by ville ikke være det samme uden dets slot, og slottet og dets galleri ville ikke være det samme uden Hillerød by. Vi lever i samhørighed, og turister er forudsætningen for, at vi fortsætter en by med slot og museum, sagde Mie Lausten, der argumenterede for, at der skulle laves parkeringspladser på Markedspladsen, som Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot har ønsket det.

- Jeg ved ikke, om museet har nøjagtig ret i, hvor vigtigt det er, at der holder turistbusser på Markedspladsen, men jeg ved, de ønsker det på baggrund af mange års erfaring i turisme, og de dermed har en faglig vurdering af, hvad der skal til. Jeg har endnu ikke hørt en faglig vurdering af, at antallet af gæster ikke vil falde, hvis busserne ikke må holde på Markedspladsen, sagde hun og fik opbakning fra Konservative.

- Der er ikke nogen i denne her sag, som ikke gerne vil gøre alt muligt godt for slottet, og der er ikke nogen, der skal tage patent på at være slottets venner, sagde Peter Langer på SF's vegne, der stemte for afsætningspladserne og opfordrede til fleksibilitet og fremhævede, at Tromlepladsen også tages i brug til busparkering.

Radikale Venstres to medlemmer af byrådet kunne dog ikke blive enige med hinanden, og derfor stemte Christina Thorholm (R) for at lave parkeringspladser på Markedspladsen, mens Jørgen Suhr (R) stemte med flertallet.

- Denne her sag bekymrer mig meget, fordi slottet er en turistdestination i verdensklasse, og det giver nogle forpligtigelser ved at imødekomme slottets ønsker om parkering i nærheden, sagde Christina Thorholm, inden partifællen Jørgen Suhr fik ordet:

- Vi er meget enige om, at turismen er vigtig, men jeg mener ikke, der skal være busparkering på den tilbageværende del af Markedspladsen.

Louise Colding Sørensen (S) var »oprigtig forundret« over nogle af partiernes holdning til parkeringsspørgsmålet.

- Vi har lagt rigtig meget vægt på, hvad slottet har udtalt i sagen, og det er der en god grund til. Slottet har ikke altid været en medspiller, når der foregik noget i byen, men det har ændret sig meget over de seneste 10 år, og slottet deltager ved byfester, kulturnat osv. Det gør de, fordi vi politikere har bedt dem om det, og fordi borgmesteren har et godt samarbejde med slottet, og fordi Kultur- og Fritidsudvalget har et godt samarbejde med slottet. Det bliver også lagt mærke til og sat pris på både af handlen, kulturinstitutioner og borgerne. Det skal vi værne om, sagde Louise Colding Sørensen og fortsatte:

- Folkene på slottet er kommet med en meget alvorlig bekymring, og de kommer med deres faglighed og kendskab til deres besøgende. Et kendskab, som ingen omkring det her bord, ingen i forvaltningen, og absolut ingen på de lokale facebooksider har. Og vi vil ikke bare ignorere de trods alt ret beskedne ønsker slottet har om parkering på Markedspladsen, sagde hun.

Men manglende opbakning til slottet er ikke grunden til, at Venstre ikke ønsker busparkering på Markedspladsen, understregede Dan Riise.

- Jeg bliver ked af det, når man bliver angrebet fra den anden side om, at vi er ved at nedlægge slottet, eller vi ikke vil have, der kommer gæster til museet. Vi tror simpelthen ikke på, at der bliver problemer, når der kan holde fem busser på samme tid og læsse af og hente. Vi vil i hvert fald gerne have det testet. Og vi køber heller ikke idéen med, at det er et kæmpe trafikalt problem med seks-syv turistbusser i døgnet, når der kører seks bybusser i timen på den strækning. Prøv lige at se proportionerne i det her, sagde han.

Socialdemokratiets forslag om at lave syv-otte parkeringspladser på Markedspladsen blev forkastet, da kun Socialdemokratiet, Christina Thorholm og Tue Tortzen (EL) stemte for. Konservative undlod at stemme ved punktet, ligesom partiet også undlod at stemme om at etablere parkeringslommer på Frederiksværksgade og ved Møntportvej. Byrådets øvrige partier stemte for. Der var enighed om, at forvaltningen skal arbejde videre med parkeringsløsninger på Markedspladsen og Markedsstræde, og at parkeringsordningen skal evalueres om et år.