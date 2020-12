Tung trafik til grusgrav ødelægger smal vej: - Billedet viser det meget godt

En lastbil kørte forleden i grøften på Nejedevej. Det kom ikke som en overraskelse for Nejedeborger Carlo Medici, der mener, at vejen er alt for smal til den tunge lastbiltrafik til grusgraven. Foto: Martin Warming

Hillerød - 15. december 2020

Det kunne ligne en kørefejl af en uopmærksom chauffør, da en lastbil i sidste uge endte i grøften på Nejedevej ved Tulstrup.

Men for Carlo Medici var det nærmere en forudsigelig konsekvens af tonstung trafik til Tulstrup Grusgrav ad en for lille landevej.

- Billedet viser jo meget godt problematikken, siger han.

Carlo Medici bor selv i Nejede og er derudover næstformand i Alsønderup Sogns Lokalråd. Siden Tulstrup Sten og Grus (TSG) tog den nye grusgrav i brug i sensommeren, har han mødt selskabets mange lastbiler på Nejedevej - og det er der knap nok plads til.

- Den gamle del af Nejedevej har en bredde, der gør, at selv en lastbil og en personbil har svært ved at komme forbi hinanden. Efter de har kørt i to en halv måned kan man se, hvordan asfalt og grøftekanter bliver ødelagt af de tunge lastbiler, siger han.

Han er dog ikke ude TSG's chauffører, de kører fint og hensynsfuldt, siger han, men Carlo Medici mener, at Hillerød Kommune burde have forudset problemerne.

- Vi kan se, os der kører der dagligt, at asfalten bliver kørt op. Lastbilerne har en tvangsrute, så de kører den nærmeste vej ud, så det er fint nok, men den halve kilometer de kører ad Nejedevej, det er usandsynligt belastende for os alle sammen. Det er ærgerligt, at man ikke har vurderet, at man blev nødt til at gøre et eller andet, da man gav den tilladelse. Kommunen burde have forudset problematikken og udvidet vejbredden på Nejedevej, siger han.

En utryg vej Den smalle vej med modkørende lastbiler gør det til en beklemt oplevelse for Nejedeborgerne at vælge den vanlige og korteste vej.

- Vi er utrygge. Der er en bakketop, og pludselig kommer der en lastbil kørende med 40 tons grus. Man bliver forskrækket. Det er noget, folk snakker om herude, og mange er begyndt at køre en anden vej over Alsønderup, siger Carlo Medici.

Man skal helt ud i siden, for at der er plads til at passere, og det er samtidig der, hvor vejen er ødelagt.

- Det, man oplever, er jo, at man ikke ved, hvordan jorden er ude i grøften. Kommer man derhen, hvor asfalten er kørt i stykker, banker man ned i småhuller. Man prøver reflektorisk at holde til højre, og min kone har været helt ude i grøften, hvor hun spekulerede på, om hun kunne komme op, nævner lokalrådsnæstformanden.

Han mener, at problemet er blevet forværret med den nye grusgrav sammenlignet med den forrige. Der køres mere grus, lastbilerne kører lidt længere ad Nejedevej på en del, hvor oversigtsforholdene er dårlige og med flere sving.

Kunne godt være bredere Det er Region Hovedstaden, der har givet tilladelse til grusgraven, men Hillerød Kommune, der er myndighed på vejområdet.

Ivan Christensen, sektionsleder for Trafik, Vej og Park er blevet forelagt kritikken, og han svarer blandt andet, at en større vejbredde kunne være ønskelig.

- Nejedevej er cirka 5 meter bred med rabatter i varierende bredde svarende til en lang række mindre landeveje i Hillerød Kommune. Biltrafikken på Nejedevej er cirka 1.100 biler i døgnet, hvoraf cirka 130 køretøjer er lastbiler. En større vejbredde kunne være ønskelig, men kravet om en vejudvidelse har ikke kunnet stilles til virksomheden i forbindelse med tilladelsen til indkørsel. Kommunen har ikke afsat midler til en vejudvidelse, skriver han.

Han fremhæver desuden, at kommunen har forlænget hastighedsbegrænsningen på 60 kilometer i timen, så den gælder på hele den strækning af Nejedevej, hvor der er lastbiltrafik til grusgraven. Trafik, Vej og Park vil måle effekten til næste år.

- Forvaltningen vil her til foråret foretage trafik- og hastighedsmålinger på strækningen for at vurdere effekten af skiltningen samt størrelse af bil- og lastbiltrafik, skriver Ivan Christensen.