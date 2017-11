Tue Tortzen (EL) under valgkampen i samtale med borgmesterkandidat Klaus Markussen (V). Foto: Tore G. C. Rich

Tue alene i byrådet

Hillerød - 22. november 2017 kl. 12:10 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgforbund, kontroversielle sager og navneskifte er blandt årsagerne til, at Enhedslisten nu må nøjes med et enkelt mandat i Hillerød Byråd.

- Jeg regnede med, at vi bevarede de to mandater. Det var tæt på, så det er ærgerligt, da vi kun har mistet få stemmer. Nu er det kun mig, der sidder tilbage, siger Tue Tortzen til Frederiksborg Amts Avis.

Partiet skiftede denne gang navnet Fælleslisten ud med Enhedslisten, og den øvelse kan have forvirret nogle vælgere, men helt centralt står valgforbundet, som Alternativet valgte at indgå med De Radikale, mener Tortzen. Alternativet kom ikke ind men har hjulpet med at få et ekstra radikalt byrådsmedlem ind.

- Der, hvor den kikser, er, at Alternativet appellerer til nogle vores vælgere men afleverer hos De Radikale, som nu har indflydelse på, hvem der bliver borgmester. Hvis Alternativet havde været med os, havde vi ikke mistet vores mandat, siger Tue Tortzen til Frederiksborg Amts Avis.

Derudover har det haft betydning, at han som formand for miljø- og teknikudvalget har stået i forreste række for at forsvare kontroversielle beslutninger om at bygge højhuse på Møllebrogrunden og separatkloakering, hvor sidstnævnte blev fejet af bordet i 11. time.

- Der er ingen tvivl om, at det haft en betydning med Møllebrogrunden og separatkloakeringen, men man kommer til at lave det alligevel. Det er selvfølgelig meget praktisk at have en anden holdning op til valget, men borgerne får regningen alligevel, siger Tue Tortzen.

I øjeblikket forhandler V, S og R om borgmester og udvalgsposter, men Tue Tortzen ser alligevel lyst på det fremtidige byrådsarbejde.

- Det handler om matematik men også politik. Hvis man arbejder for det, får man også noget gennemført. Vi vil gerne samarbejde med SF, S og radikale, siger Tue Tortzen.