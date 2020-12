Tue Tortzen (Ø): - Det er ikke i orden at tørre politisk ansvar af på embedsmændene

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik?

Jeg er mest stolt af, at det lykkedes at få landet et budget for 2021 uden nedskæringer på børn og gamle og med en række forbedringer som for eksempel fire millioner til Street Lab. Socialdemokraterne kom – i alt fald for en tid – i bedre selskab end det makkerskab med Venstre, som de ellers har rodet sig ind i. Men selvfølgelig er jeg også stolt over at Teglgårdssøen endelig blev badesø - og at det blev en stor succes.

Jeg er glad for, at arbejdsløsheden i vores kommune er forholdsvis lav. Hvis vi kunne blive enige om at ansætte flere til rengøring, pasning af børn og ældre og andre serviceopgaver, kunne vi få de fleste af de sidste i arbejde, og så ville jeg for alvor være stolt.