Truet af tre til at udlevere telefon og 1400 kroner

En ung mand blev klokken 0.28 natten til lørdag truet til at udlevere sin pung indeholdende 1400 kroner og sin telefon på Hillerød station.

Den unge mand blev passet op af tre unge mænd af anden etnisk oprindelse end dansk, som vurderes til at være i 17 års alderen. Han blev med en kniv truet til at udlevere tingene, og inden de tre forsvandt, tog de et foto af den forurettedes sygesikringskort.